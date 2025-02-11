Матч «Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд 11 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Лиссабоне на «Жозе Алваладе». Главный арбитр встречи — Эспен Эскос из Норвегии. Игру «Спортинг» — «Боруссия» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.



Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.



«Спортинг» в последний момент вышел в стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Португальцы остались без главного тренера Аморима в ноябре и без него не выиграли ни одного матча в ЛЧ. Три поражения и ничья в 8-м туре с «Болоньей», которая и помогла занять 23-е место на групповом этапе. Спасительный гол на 77-й минуте забил 19-летний форвард из Дании Конрад Хардер. Сегодня у «Спортинга» не сыграет полузащитник Мортен Юлманд из-за перебора карточек. Зато форвард Виктор Дьокереш, забивший в этом сезоне 34 гола, восстановился после травмы.



«Боруссия» провела групповой этап ЛЧ более уверенно, набрала 15 очков и едва не попала в топ-8. Это не спасло главного тренера дортмундцев Нури Шахина, 22 января его отправили в отставку. Дело в том, что в бундеслиге «Боруссия» идет на 11-м месте, и такие результаты не устраивают руководство клуба. Недавно команду возглавил Нико Ковач, при нем Дортмунд проиграл «Штутгарту» 1:2. Особых проблем с травмированными игроками у «Боруссии» нет.



Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.



В последний раз обе команды встречались на групповом этапе ЛЧ осенью 2021 года. «Боруссия» выиграла на своем поле 1:0, а «Спортинг» на своем — 3:1.



По мнению букмекеров, сегодня чуть больше шансов победить у «Спортинга» (коэффициент — 2,33). На ничью дают 3,50, на победу гостей — 3,20. При этом на проход в ⅛ финала небольшим фаворитом является «Боруссия», на это коэффициент равен 1,78.