Гвардиола назвал виновных в поражении от «Реала» в Лиге чемпионов

«Футболисты принимают решения в моменте: иногда это срабатывает, иногда — нет. Нам не хватило самообладания, чтобы справиться с этой ситуацией. Это случалось уже много-много раз. Нужно поразмыслить, подумать, чтобы в дальнейшем такого не случалось. Нужно быть смелыми и готовиться к следующим матчам.



У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были переломить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.



Я работаю в “Манчестер Сити” уже много лет и был частью выдающейся команды, невероятной машины, но сейчас я не могу предложить игрокам решения, которые помогли бы справляться с ситуациями. Вина лежит на всех нас. Ответственность лежит на всех нас. Я признаю, что наша система больше не работает так, как прежде. Легко обвинить одного игрока, но это абсурд. Виноваты все, и прежде всего я. Мы недостаточно стабильны», — сказал Гвардиола.