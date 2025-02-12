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Гвардиола назвал виновных в поражении от «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнее поражение от мадридского «Реала» (2:3) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Горожане» вели 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда, но дважды пропустили в концовке на 86-й и 92-й минутах.

«Футболисты принимают решения в моменте: иногда это срабатывает, иногда — нет. Нам не хватило самообладания, чтобы справиться с этой ситуацией. Это случалось уже много-много раз. Нужно поразмыслить, подумать, чтобы в дальнейшем такого не случалось. Нужно быть смелыми и готовиться к следующим матчам.

У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были переломить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.

Я работаю в “Манчестер Сити” уже много лет и был частью выдающейся команды, невероятной машины, но сейчас я не могу предложить игрокам решения, которые помогли бы справляться с ситуациями. Вина лежит на всех нас. Ответственность лежит на всех нас. Я признаю, что наша система больше не работает так, как прежде. Легко обвинить одного игрока, но это абсурд. Виноваты все, и прежде всего я. Мы недостаточно стабильны», — сказал Гвардиола.

Ответный стыковой матч пройдет в Мадриде 19 февраля.

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь