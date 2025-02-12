Винисиус о баннере фанатов «Ман Сити»: Он меня замотивировал

24-летний бразилец отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком. Перед матчем болельщики «горожан» растянули на трибунах большой баннер со словами «Перестань рыдать» и изображением Родри, который целует «Золотой мяч».
«Это было неплохо, я смог провести отличную игру, мы очень хорошо защищались, и неважно, кто забивает голы или является MVP. Мы здесь, чтобы творить великие дела ради этой футболки и вывести “Мадрид” на самое высокое место. Я увидел баннер от фанатов “Манчестер Сити” и это замотивировало меня еще больше. Всякий раз, когда болельщики соперника что-то делают, это придает мне больше сил, чтобы сыграть отличную игру», — сказал Винисиус.
В октябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» Родри впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча», опередив в голосовании Винисиуса на 41 балл.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.
Ответный стыковой матч пройдет в Мадриде 19 февраля.