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Винисиус о баннере фанатов «Ман Сити»: Он меня замотивировал

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Molly Darlington/Copa/Getty Images

24-летний бразилец отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком. Перед матчем болельщики «горожан» растянули на трибунах большой баннер со словами «Перестань рыдать» и изображением Родри, который целует «Золотой мяч».

Источник: Кадр из трансляции

«Это было неплохо, я смог провести отличную игру, мы очень хорошо защищались, и неважно, кто забивает голы или является MVP. Мы здесь, чтобы творить великие дела ради этой футболки и вывести “Мадрид” на самое высокое место. Я увидел баннер от фанатов “Манчестер Сити” и это замотивировало меня еще больше. Всякий раз, когда болельщики соперника что-то делают, это придает мне больше сил, чтобы сыграть отличную игру», — сказал Винисиус.

В октябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» Родри впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча», опередив в голосовании Винисиуса на 41 балл.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ответный стыковой матч пройдет в Мадриде 19 февраля.

Манчестер Сити
2:3
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
11.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Карло Анчелотти
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Йошко Гвардиол)
19′
Эрлин Бреут Холанн
80′
Реал
Килиан Мбаппе
(Дани Себальос)
60′
Браим Диас
86′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунс
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
61′
8
Матео Ковачич
25
Мануэль Аканджи
46′
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
84′
19
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
30′
47
Фил Фоден
26
Савио
84′
7
Омар Мармуш
Реал
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
19
Дани Себальос
81′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
90′
20
Франсиско Гарсия
11
Родригу
84′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
8
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь