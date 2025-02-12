Матч «Монако» — «Бенфика» 12 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Соперники трижды встречались друг с другом в Лиге чемпионов. Первые два матча состоялись в рамках группового раунда в сезоне-2014/15. Игра в Монако завершилась вничью со счетом 0:0, а матч в Лиссабоне — победой португальцев (1:0). Третья очная встреча произошла совсем недавно, в этом сезоне, в рамках общего раунда Лиги чемпионов в новом формате. Хозяева стадиона «Луи II» дважды вели в счете, но уступили 2:3 из-за камбэка гостей в концовке: лиссабонцы забили голы на 84-й и 88-й минутах. В таблице общего этапа команды финишировали на 16-м и 17-м местах с почти одинаковыми показателями — «Бенфика» выше за счет лучшей разницы мячей.