Матч «Селтик» — «Бавария» 12 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Бавария» удивила, не попав в топ-8 по итогам группового этапа. Мюнхенцы забили 20 голов (больше только у «Барселоны» и «Боруссии» Дортмунд), нанесли 185 ударов по воротам и 69 в створ — больше всех в турнире. Команду Венсана Компани подвела игра на выезде. «Бавария» проиграла «Астон Вилле», «Барселоне» и «Фейеноорду» и заняла только 12-е место.