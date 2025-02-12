Матч «Селтик» — «Бавария» 12 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано из Испании. Игру «Селтик» — «Бавария» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Селтик» уже может считать этот сезон успешным. Шотландцы впервые с 2013 года вышли в плей-офф Лиги чемпионов. В 4 домашних матчах команда Брендана Роджерса набрала 10 очков, в том числе обыграла «РБ Лейпциг» 3:1. Всего в 8 турах ЛЧ у «Селтика» 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.
«Бавария» удивила, не попав в топ-8 по итогам группового этапа. Мюнхенцы забили 20 голов (больше только у «Барселоны» и «Боруссии» Дортмунд), нанесли 185 ударов по воротам и 69 в створ — больше всех в турнире. Команду Венсана Компани подвела игра на выезде. «Бавария» проиграла «Астон Вилле», «Барселоне» и «Фейеноорду» и заняла только 12-е место.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
«Бавария» 4 раза встречалась с «Селтиком» в Лиге чемпионов. В 2003-м немецкий клуб победил дома 2:1 и сыграл 0:0 на выезде, а в 2017-м выиграл 3:0 и 2:1.
Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом этого противостояния. На победу немецкой команды в сегодняшнем матче дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,60, на победу «Селтика» — 8,10. Также тут ждут как минимум три гола.