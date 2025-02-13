Матч «Порту» — «Рома» 13 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Оба клуба нестабильно выступают в этом сезоне. «Порту» в домашнем чемпионате идет на необычно низком для себя третьем месте, отстав от «Спортинга» и «Бенфики», и в январе сменил главного тренера: место Витора Бруну занял 39-летний аргентинец Мартин Ансельми. На общем этапе Лиги Европы «драконы» заняли лишь 18-е место с 11 очками. Их сегодняшний соперник — 15-е, набрав на одно очко больше. Команда Клаудио Раньери тоже играет неровно, занимая 9-е место в Серии А и рискуя не попасть в еврокубки на следующий сезон.