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Матч «Порту» — «Рома» 13 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В четверг, 13 февраля, в рамках стыковых матчей плей-офф Лиги Европы за выход в ⅛ финала «Порту» дома сыграет с итальянской «Ромой».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Драгау». Главный арбитр встречи — Тобиас Штилер из Германии. Игру «Монако» — «Бенфика» в прямом эфире покажет «Okko».

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Оба клуба нестабильно выступают в этом сезоне. «Порту» в домашнем чемпионате идет на необычно низком для себя третьем месте, отстав от «Спортинга» и «Бенфики», и в январе сменил главного тренера: место Витора Бруну занял 39-летний аргентинец Мартин Ансельми. На общем этапе Лиги Европы «драконы» заняли лишь 18-е место с 11 очками. Их сегодняшний соперник — 15-е, набрав на одно очко больше. Команда Клаудио Раньери тоже играет неровно, занимая 9-е место в Серии А и рискуя не попасть в еврокубки на следующий сезон.

Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы вы можете найти здесь.

Букмекеры считают, что вероятность победы «Порту» в первой домашней игре чуть выше, чем итальянцев — коэффициент 2.55 против 2.90. Но самый вероятный счет по итогам матча — 1:1. При этом шансы на проход римлян в ⅛ финала заметно лучше — коэффициент 1.59 на «Рому» против 2.37 на «Порту».

Лига Европы: таблица и календарь