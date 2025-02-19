«Это провал. Я в ответе». Тренер «Милана» — о вылете из ЛЧ

По сумме двух встреч «Милан» проиграл клубу из Нидерландов со счетом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.
«Это определенно провал, мы хотели выйти в ⅛ финала. Этот матч показал, что наша команда сильнее соперника.
Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам нужно было быть сильнее морально. Я ответственен за поражение, а не Тео. Обсудим это в раздевалке. Тео многое дал “Милану”, а я совершил много ошибок в своей карьере.
Все решили отдельные эпизоды, как и с “Динамо” Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. До красной карточки Тео “Фейеноорд” не знал, как добраться до наших ворот. Все разочарованы и злы», — приводит слова главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау Football Italia.
Напомним, защитник «Милана» Тео Эрнандес получил две желтые карточки в игре с «Фейеноордом». Первую за неспортивное поведение, вторую, на 51-й минуте матча — за симуляцию.
«Фейеноорд» смог пробиться в ⅛ финала Лиги чемпионов впервые за 50 лет — с сезона-1974/75. В ⅛ финала команда из Нидерландов сыграет с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером».