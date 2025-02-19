«Это провал. Я в ответе». Тренер «Милана» — о вылете из ЛЧ

«Это определенно провал, мы хотели выйти в ⅛ финала. Этот матч показал, что наша команда сильнее соперника.



Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам нужно было быть сильнее морально. Я ответственен за поражение, а не Тео. Обсудим это в раздевалке. Тео многое дал “Милану”, а я совершил много ошибок в своей карьере.



Все решили отдельные эпизоды, как и с “Динамо” Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. До красной карточки Тео “Фейеноорд” не знал, как добраться до наших ворот. Все разочарованы и злы», — приводит слова главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау Football Italia.