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«Это провал. Я в ответе». Тренер «Милана» — о вылете из ЛЧ

«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По сумме двух встреч «Милан» проиграл клубу из Нидерландов со счетом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

«Это определенно провал, мы хотели выйти в ⅛ финала. Этот матч показал, что наша команда сильнее соперника.

Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам нужно было быть сильнее морально. Я ответственен за поражение, а не Тео. Обсудим это в раздевалке. Тео многое дал “Милану”, а я совершил много ошибок в своей карьере.

Все решили отдельные эпизоды, как и с “Динамо” Загреб: удаление тогда, удаление сейчас. До красной карточки Тео “Фейеноорд” не знал, как добраться до наших ворот. Все разочарованы и злы», — приводит слова главного тренера «Милана» Сержиу Консейсау Football Italia.

Напомним, защитник «Милана» Тео Эрнандес получил две желтые карточки в игре с «Фейеноордом». Первую за неспортивное поведение, вторую, на 51-й минуте матча — за симуляцию.

«Фейеноорд» смог пробиться в ⅛ финала Лиги чемпионов впервые за 50 лет — с сезона-1974/75. В ⅛ финала команда из Нидерландов сыграет с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером».

Милан
1:1
Первый тайм: 1:0
Фейеноорд
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Паскаль Боссхарт
Голы
Милан
Сантьяго Хименес
(Малик Тшау)
1′
Фейеноорд
Хулиан Карранса
(Уго Буэно)
73′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
44′
51′
28
Малик Тшау
31
Страхиня Павлович
32
Кайл Уокер
10
Рафаэл Леау
79
Жоау Феликс
76′
11
Кристиан Пулишич
63′
33
Давиде Бартесаги
14
Тиджани Рейндерс
83′
21
Сэмюэл Чуквуэзе
80
Юнус Муса
83′
90
Тэмми Абрахам
7
Сантьяго Хименес
71′
29
Юссуф Фофана
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
3
Томас Белен
5
Гейс Смал
26
Дживайро Рид
33
Давид Ганцко
7
Якуб Модер
22′
27
Энтони Миламбо
14
Игор Пайшан
16
Уго Буэно
75′
10
Келвин Стенгс
23
Анис Хадж-Мусса
88′
20
Хейланд Митчелл
90+3′
49
Зепикено Редмонд
64′
19
Хулиан Карранса
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
1
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
11
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Фейеноорд
Лига чемпионов: таблица и календарь