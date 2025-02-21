Гвардиола высказался о будущем после вылета «Ман Сити» из ЛЧ

Гвардиола потерпел 13-е поражение в текущем сезоне и установил новый личный антирекорд. Под руководством испанского специалиста «Манчестер Сити» проиграл 13 из 40 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Ранее наихудшим для Гвардиолы был сезон-2019/20, в котором он проиграл 12 из 59 встреч.



«Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Ранее горожане доходили до этой стадии на протяжении 11 лет подряд.