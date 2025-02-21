Гвардиола высказался о будущем после вылета «Ман Сити» из ЛЧ

Напомним, «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в стыковых матчах по сумме двух встреч и вылетел из Лиги чемпионов (3:6).
«Я хочу остаться и продолжать тренировать “Манчестер Сити”. Это мой план, точно. Убежден ли я в этом до конца? Да, да, да…» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Гвардиола потерпел 13-е поражение в текущем сезоне и установил новый личный антирекорд. Под руководством испанского специалиста «Манчестер Сити» проиграл 13 из 40 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Ранее наихудшим для Гвардиолы был сезон-2019/20, в котором он проиграл 12 из 59 встреч.
«Сити» впервые при Гвардиоле не вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов. Ранее горожане доходили до этой стадии на протяжении 11 лет подряд.
В последних семи матчах с мадридским «Реалом» Гвардиола одержал лишь одну победу, проиграв три последних встречи.
«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на 17 очков. В воскресенье, 23 февраля, команды сыграют между собой на стадионе «Этихад».