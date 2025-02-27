Арне Слот забыл, что Криштиану Роналду играл в АПЛ

«Я не думаю о возможном чемпионском титуле в АПЛ. Сейчас я думаю о “Пари Сен-Жермен”. То, чего вы не знаете, но что я знаю, потому что смотрел, как они играют против “Сити”, потому что мы играли с “Сити”, и я впечатлен их качеством. Думаю, что они находятся в похожей ситуации, что и мы, — они почти не проиграли ни одной игры в течение долгого времени.



Хотя я не всегда прав в данных, потому что два дня назад мой сын сказал мне, что я совершил большую, большую ошибку, заявив, что Криштиану Роналду никогда не играл в Премьер-лиге! Так что я не уверен, что у “Пари Сен-Жермен” такая же ситуация, как у нас, но у них всё очень хорошо. Так что моё основное внимание сосредоточено на “Пари Сен-Жермен”. Я сейчас забываю турнирную таблицу, забываю Премьер-лигу, пока мы не сыграем с “Пари Сен-Жермен”, а затем я снова начну думать о Премьер-лиге», — сказал Слот.