Матч «Реал» — «Атлетико» 4 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции. Игру «Реал» — «Атлетико» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занял 5-е место и мог сразу готовиться к ⅛ финала, а «Реалу», который отстал от соседей на 3 очка и финишировал 11-м, за пределами топ-8, пришлось провести в феврале стыковые матчи с «Манчестер Сити». Команда Карло Анчелотти уверенно решила задачу, победив действующих чемпионов Англии как на выезде (3:2), так и дома (3:1). Мадридские клубы являются прямыми конкурентами в борьбе за победу в чемпионате Испании. «Атлетико» после 26 туров на втором месте в Ла Лиге, а «Реал» уступает «матрасникам» два очка и располагается на третьей позиции. Обе очные встречи в Примере уже сыграны: соперники дважды поделили очки (1:1, 1:1).
У Анчелотти перед лигочемпионским дерби больше кадровых проблем, чем у Симеоне. «Атлетико» по-прежнему не может рассчитывать на Аспиликуэту и Коке, но команда уже адаптирована к этим потерям, а у «Реала» перебор травм в линии обороны. Милитао и Карвахаль давно травмированы, к ним прибавился Себальос, под вопросом возвращение в этом матче Вальверде, а впереди придется обойтись без дисквалифицированного Джуда Беллингема. «Атлетико» не проигрывает уже 10 матчей во всех турнирах, а «Реал» только что без упомянутых игроков уступил в Севилье «Бетису».
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом встречи победу «Реала» (коэффициент 1.87), а шансы «сливочных» на выход в четвертьфинал по сумме двух матчей еще выше (1.55). От соперников ждут хорошей результативности (тотал больше 2.5 за 1.73) и обмена голами («обе забьют — да» за 1.72).