Матч «Реал» — «Атлетико» 4 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

У Анчелотти перед лигочемпионским дерби больше кадровых проблем, чем у Симеоне. «Атлетико» по-прежнему не может рассчитывать на Аспиликуэту и Коке, но команда уже адаптирована к этим потерям, а у «Реала» перебор травм в линии обороны. Милитао и Карвахаль давно травмированы, к ним прибавился Себальос, под вопросом возвращение в этом матче Вальверде, а впереди придется обойтись без дисквалифицированного Джуда Беллингема. «Атлетико» не проигрывает уже 10 матчей во всех турнирах, а «Реал» только что без упомянутых игроков уступил в Севилье «Бетису».