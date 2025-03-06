Алиссон признан игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе. Бразилец сыграл на ноль в первом матче ⅛ финала в гостях с ПСЖ (1:0) и совершил 9 сэйвов.
«Возможно, это был лучший матч в моей жизни. Тренер говорил, что против “ПСЖ” будет тяжело, ведь они хорошо владеют мячом. Мы знали, что нам нужно быть готовыми к тому, чтобы терпеть под давлением. Мы знали, что нас ждёт. Мы много работали. Мы допустили много моментов у наших ворот, но усилия команды облегчили мою работу. А в конце Харви вышел и забил гол. Это отличная история для нас. Отличный результат вечера», — сказал после матча Алиссон.
Алиссон обошел в голосовании Родриго из «Реала» (гол в матче с «Атлетико»), Харри Кейна из «Баварии» (дубль «Байеру») и Мартина Эдегора из «Арсенала» (дубль, а ворота «ПСВ Эйндховен»).
32-летний бразилец играет за «Ливерпуль» с 2018 года. До этого Алиссон играл за бразильский «Интернасьонал» и «Рому».