Алиссон признан игроком недели в Лиге чемпионов

«Возможно, это был лучший матч в моей жизни. Тренер говорил, что против “ПСЖ” будет тяжело, ведь они хорошо владеют мячом. Мы знали, что нам нужно быть готовыми к тому, чтобы терпеть под давлением. Мы знали, что нас ждёт. Мы много работали. Мы допустили много моментов у наших ворот, но усилия команды облегчили мою работу. А в конце Харви вышел и забил гол. Это отличная история для нас. Отличный результат вечера», — сказал после матча Алиссон.