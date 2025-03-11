Слот назвал «ПСЖ» самой совершенной командой из всех

«Я не был удивлен их выступлением. Они произвели на меня большое впечатление. Перед игрой я посмотрел много матчей, потому что у нас было больше времени, чем обычно, и я был действительно впечатлен интенсивностью игры, сплоченностью команды, ротациями в центре поля. Это очень сплоченная команда, “ПСЖ очень хорошо тренируют, и я думаю, что мы испытали это на себе в прошлую среду.



Некоторые говорили, что мы играли плохо, я не согласен — я думаю, что это соперник играл невероятно хорошо. Я не думаю, что в этом сезоне мы встречались с командой, которая сочетала бы в себе такое качество и такую интенсивность.



Думаю, что мы можем играть лучше. Не говорю, что “Ливерпуль” играл плохо, но мы можем играть лучше, чем прошлой неделе, и надо это доказать на глазах у наших болельщиков.



Нужно ли “Ливерпулю” провести лучший матч в сезоне? Да, я действительно так думаю, потому что это самая совершенная команда из всех, с кем мы встречались. Что я имею в виду под словом “совершенная”? Мы встречались с “Арсеналом” и “Манчестер Сити”, и дело не в том, что “ПСЖ” сильно превосходит их, а в интенсивности, с которой они играли, в сочетании с качеством, которым они обладают…



У них очень высокий уровень подготовки и очень, очень хороший тренер. Он позволяет команде играть так, что противостоять ей нелегко. Он выжимает максимум из каждого игрока, при нем команда демонстрирует невероятную работоспособность. Вот почему я думаю, что завтра мы должны быть на высоте. Но, например, в гостях у “Сити” мы не владели мячом, а дома сыграли с ними совсем по-другому”, — приводит слова Слота пресс-служба “Ливерпуля”.