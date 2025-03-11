Матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» 11 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

У парижан нет конкуренции на внутренней арене. На выходных «ПСЖ» обыграл «Ренн» в гостях, как обычно с крупным счетом, хотя его обеспечил дубль Усмана Дембеле, а до этого у хозяев были шансы на ничью. «Ливерпуль» тоже немного помучился с «Саутгемптоном», но тоже победил (3:1) и, как и «ПСЖ», фактически уже обеспечил себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. Теперь предстоит определить, какой клуб, из Ливерпуля или из Парижа, окажется в четвертьфинале ЛЧ. В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в Лиге Европы (выбыл из борьбы в четвертьфинале с «Аталантой»), а «ПСЖ» в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, где уступил дортмундской «Боруссии».