Матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» 11 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Неделю назад соперники выдали аномальный по статистике матч в Париже. Французский клуб владел подавляющим преимуществом, создал множество моментов, но так и не смог пробить Алиссона Беккера, а «Ливерпуль» провел едва ли не единственную острую атаку за матч на 87-й минуте, и Харви Эллиотт с передачи Дарвина Нуньеса принес гостям победу со счетом 1:0.
У парижан нет конкуренции на внутренней арене. На выходных «ПСЖ» обыграл «Ренн» в гостях, как обычно с крупным счетом, хотя его обеспечил дубль Усмана Дембеле, а до этого у хозяев были шансы на ничью. «Ливерпуль» тоже немного помучился с «Саутгемптоном», но тоже победил (3:1) и, как и «ПСЖ», фактически уже обеспечил себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. Теперь предстоит определить, какой клуб, из Ливерпуля или из Парижа, окажется в четвертьфинале ЛЧ. В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в Лиге Европы (выбыл из борьбы в четвертьфинале с «Аталантой»), а «ПСЖ» в Лиге чемпионов добрался до полуфинала, где уступил дортмундской «Боруссии».
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое предпочтение хозяевам. Коэффициент на выигрыш «Ливерпуля» установлен на отметке 2.33, а «ПСЖ» — 2.95. При этом специалисты почти уверены в итоговом выходе английского клуба в ¼ финала (1.29), а также в том, что обеим командам сегодня удастся забить (1.47).