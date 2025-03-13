У Захаряна нет проблем с визой перед матчем с «МЮ»

Ранее СМИ сообщали о том, что Арсен Захарян не смог вылететь в Великобританию вместе с командой на ответную игру ⅛ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Никаких проблем с визой у Арсена нет, все хорошо. Он в Париже с партнерами по команде и сегодня он должен быть в порядке, чтобы отправиться в Манчестер», — цитирует Мундуате Sport24.
Матч ⅛ финала Лиги Европы «МЮ» — «Реал Сосьедад» начнется 13 марта в 23 часа по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 44 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Большую часть текущего сезона 21-летний футболист пропустил из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.