РФС намерен добиваться возвращения на 8-е место в рейтинге УЕФА

На данный момент Россия занимает 30-е место в рейтинге, основанном на выступлении клубов в еврокубках. Однако летом место изменится, так как России, отстраненной от международных турниров с 2022-го, каждый год начисляют 4,333 балла — минимальный коэффициент за пять лет.
— Сообщалось, что если нас возвращают в ближайшее время, то от России в еврокубках сыграют четыре клуба: чемпион отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, второе и третье места — во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, а победитель Кубка России сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.
— Все просто: это предположение строится на рейтинге, который начисляется за последние пять лет — так как мы не играем в турнирах, он не растет, и мы падаем в клубном рейтинге. В том числе поэтому мы проводим товарищеские игры сборной — чтобы сильно не упасть в рейтинге ФИФА, — приводит «РБ Спорт» слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
«Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения — насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос. Другой вопрос — какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно», — добавил Митрофанов.
Клубы и сборные из России не принимают участия в турнирах УЕФА и ФИФА с 2022 года.