РФС намерен добиваться возвращения на 8-е место в рейтинге УЕФА

«Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения — насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос. Другой вопрос — какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно», — добавил Митрофанов.