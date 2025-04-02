Турецкий клуб побил рекорд «Краснодара» в Юношеской лиге УЕФА

Матч ¼ финала Юношеской лиги УЕФА между «Трабзонспором» и «Интером» прошел на стадионе «Папара Парк». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На матче присутствовали 40 368 зрителей.
Турецкий «Трабзонспор» побил рекорд «Краснодара». В сезоне-2017/18 на матче быков и мадридского «Реала» присутствовали 32 510 человек (0:0, 0:3 пен.).
В полуфинале Юношеской лиги УЕФА «Трабзонспор» встретится с «Зальцбургом».
Другая пара полуфиналистов определится в матчах ¼ финала турнира между «Штуттгартом» и «Барселоной» и во встрече «АЗ» с «Манчестер Сити».