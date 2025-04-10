Флик объяснил, почему заменил Ямаля: С ним все в порядке

«С Ламином все в порядке. В последнее время он играл слишком много, так что появился шанс пораньше отдохнуть, а заодно дать возможность поиграть Ансу. Очень важно, чтобы у него было больше игровой практики, — он так хорошо тренировался, что заслужил ее», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.