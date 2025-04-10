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Флик объяснил, почему заменил Ямаля: С ним все в порядке

«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей по одному мячу забили Рафинья (25-я минута) и Ламин Ямаль (77), дубль оформил Роберт Левандовский (48; 66).

Ямаль покинул поле на 86-й минуте, уступив место не игравшему с начала января полузащитнику Ансу Фати. Журналисты поинтересовались, не связана ли замена 17-летнего Ямаля с травмой.

«С Ламином все в порядке. В последнее время он играл слишком много, так что появился шанс пораньше отдохнуть, а заодно дать возможность поиграть Ансу. Очень важно, чтобы у него было больше игровой практики, — он так хорошо тренировался, что заслужил ее», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

«Барселона» повторила клубный рекорд по голам в одном розыгрыше ЛЧ в XXI веке. В текущем сезоне сине-гранатовые забили 36 мячей. Столько же было в сезоне-2008/2009.

Рекордный показатель в истории клуба был зафиксирован в сезоне-1999/2000 (45).

Ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» во вторник, 15 апреля.