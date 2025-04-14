Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина лишилась прямой путевки в ЛЧ впервые за 17 лет

Украинские клубы потеряли шансы на прямое попадание в общий этап Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Это произошло после того, как «Олимпиакос» дома обыграл АЕК (1:0) и досрочно стал чемпионом Греции. Чемпион Греции имеет более высокий клубный рейтинг УЕФА (56.500), чем «Шахтер» (52.000), который оставался единственным украинским клубом с шансами на прямой выход в общий этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Таким образом, впервые с сезона-2008/09 у Украины не будет автоматической путевки в общий этап Лиги чемпионов. В следующем сезоне чемпион Украины будет стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, второе и третье место — со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Обладатель Кубка Украины начнет свой еврокубковый путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует киевское «Динамо» (60), позади идут «Александрия» (54) и «Шахтер» (50). На победу в Кубке помимо «Динамо» и «Шахтера» претендуют «Полесье» и «Буковина».