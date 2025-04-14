Украина лишилась прямой путевки в ЛЧ впервые за 17 лет

Это произошло после того, как «Олимпиакос» дома обыграл АЕК (1:0) и досрочно стал чемпионом Греции. Чемпион Греции имеет более высокий клубный рейтинг УЕФА (56.500), чем «Шахтер» (52.000), который оставался единственным украинским клубом с шансами на прямой выход в общий этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.