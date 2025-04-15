Матч «Боруссия» Д — «Барселона» 15 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на арене «Вестфаленштадион» («Сигнал Идуна Парк»). Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани (Италия). Игру «Боруссия» — «Барселона» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Дортмундцы неудачно съездили в Барселону неделю назад. После разгрома со счетом 0:4 их шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов сугубо гипотетические. У подопечных Нико Ковача очень тяжелый сезон, в чемпионате Германии они идут на 8-м месте, и то, что они добрались до такой стадии еврокубков — уже достижение. «Барселона» Ханси Флика сражается за три трофея сразу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке короля, и везде имеет хорошие шансы на итоговый успех. Возможно, в этой игре немецкий тренер побережет кого-то из своих ведущих игроков, получивших большую нагрузку в последнее время.
Победитель этой пары (уже почти ясно, кто это будет) в полуфинале встретится с победителем четвертьфинала между «Интером» и «Баварией». Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Исход двухматчевого противостояния в этой паре предрешен после результата первой игры, но «Боруссия» может постараться выиграть отдельно взятый матч при своих болельщиках. Ставки на такой исход принимаются с коэффициентом 3.65. Однако вероятность еще одной победы «Барселоны» выше. Коэффициент на П2 — 1.95. Результат игры не имеет большого турнирного значения, поэтому эксперты ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 установлен на очень низкой отметке — 1.40, на ТБ 3.5 можно поставить за 1.97. Скорее всего, команды обменяются голами. Ставку «обе забьют — да» также принимают с низким коэффициентом 1.41. «Обе забьют — нет» — 2.90.