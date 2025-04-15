Матч «Боруссия» Д — «Барселона» 15 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Дортмундцы неудачно съездили в Барселону неделю назад. После разгрома со счетом 0:4 их шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов сугубо гипотетические. У подопечных Нико Ковача очень тяжелый сезон, в чемпионате Германии они идут на 8-м месте, и то, что они добрались до такой стадии еврокубков — уже достижение. «Барселона» Ханси Флика сражается за три трофея сразу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке короля, и везде имеет хорошие шансы на итоговый успех. Возможно, в этой игре немецкий тренер побережет кого-то из своих ведущих игроков, получивших большую нагрузку в последнее время.