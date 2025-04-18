«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в еврокубках

В ответном матче ¼ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» (5:4, д.в.). Решающие голы манкунианцы забили на 120-й минуте — сначала отличился Кобби Майну, а затем Гарри Магуайр.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» остался единственным клубом без поражений в еврокубках. Команда Рубена Аморима провела 12 матчей в Лиге Европы, одержав в них семь побед при пяти ничейных результатах.
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года вышел в полуфинал еврокубка, где сыграет с «Атлетиком». Первый матч пройдет 1 мая в Бильбао, ответный — 8 мая в Манчестере.
Футбол, Лига Европы, 1/4 финала
17.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Паулу Фонсека
Голы
Манчестер Юнайтед
Мануэль Угарте
(Алехандро Гарначо)
10′
Диогу Далот
(Харри Магуайр)
45+1′
Бруну Фернандеш
114′
Кобби Майну
(Каземиру)
120′
Харри Магуайр
(Каземиру)
120+1′
Лион
Корентен Толиссо
(Александр Ляказетт)
71′
Николас Тальяфико
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
78′
Райан Шерки
105′
Александр Ляказетт
110′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
93′
15
Лени Йоро
108′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
3
Нуссаир Мазрауи
46′
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
100′
41
Гарри Амасс
25
Мануэль Угарте
86′
7
Мэйсон Маунт
9
Расмус Хейлунн
86′
37
Кобби Майну
17
Алехандро Гарначо
50′
100′
14
Кристиан Эриксен
Лион
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
8
Корентен Толиссо
45+1′
89′
23
Тьяго Альмада
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
64′
115′
55
Дуйе Чалета-Цар
4
Поль Акуоку
55′
15
Таннер Тессманн
7
Жордан Верету
18′
55′
10
Александр Ляказетт
18
Райан Шерки
106′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
69
Жорж Микаутадзе
64′
11
Малик Фофана
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
9
1
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
17
Фолы
14
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти