Главный тренер «МЮ» Аморим: Нас вдохновила победа в ЛЧ 1999 года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил сочувствие болельщикам английской команды, которые покинули стадион и пропустили концовку матча против французского «Лиона».
«Я смотрел документальный фильм 1999 года, чтобы вдохновиться на такие моменты. Это была великолепная ночь — когда мы проигрывали 4−2, играя в большинстве, казалось, все кончено. Но в Манчестере никогда не бывает слишком поздно, чтобы победить. Я чувствовал, что возможно все», — сказал Аморим после матча,
«Звук стадиона был лучшим в истории. Некоторые люди собирают футболки, шарфы, но я хочу сохранить этот звук, это лучший звук в мире. Я сочувствую людям, которые были вынуждены уйти при счете 2:4 из-за пробок, теперь они убиты горем. Мы знаем, что выступаем плохо и заслуживаем критики, но мы все еще можем совершить что-то особенное в этом сезоне» — добавил главный тренер манкунианцев.
В 1999 году «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале немецкую «Баварию» (2:1). Англичане забили дважды в компенсированное время и во второй раз завоевали главный европейский клубный трофей.
В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матчи состоятся 1 и 8 мая.
Рубен Аморим
Паулу Фонсека
Мануэль Угарте
(Алехандро Гарначо)
10′
Диогу Далот
(Харри Магуайр)
45+1′
Бруну Фернандеш
114′
Кобби Майну
(Каземиру)
120′
Харри Магуайр
(Каземиру)
120+1′
Корентен Толиссо
(Александр Ляказетт)
71′
Николас Тальяфико
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
78′
Райан Шерки
105′
Александр Ляказетт
110′
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
93′
15
Лени Йоро
108′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
3
Нуссаир Мазрауи
46′
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
100′
41
Гарри Амасс
25
Мануэль Угарте
86′
7
Мэйсон Маунт
9
Расмус Хейлунн
86′
37
Кобби Майну
17
Алехандро Гарначо
50′
100′
14
Кристиан Эриксен
23
Лукас Перри
19
Мусса Ниакате
22
Клинтон Мата
8
Корентен Толиссо
45+1′
89′
23
Тьяго Альмада
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
64′
115′
55
Дуйе Чалета-Цар
4
Поль Акуоку
55′
15
Таннер Тессманн
7
Жордан Верету
18′
55′
10
Александр Ляказетт
18
Райан Шерки
106′
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
69
Жорж Микаутадзе
64′
11
Малик Фофана
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
21
8
Удары в створ
9
1
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
17
Фолы
14
2
Офсайды
2
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти