Главный тренер «МЮ» Аморим: Нас вдохновила победа в ЛЧ 1999 года

«Звук стадиона был лучшим в истории. Некоторые люди собирают футболки, шарфы, но я хочу сохранить этот звук, это лучший звук в мире. Я сочувствую людям, которые были вынуждены уйти при счете 2:4 из-за пробок, теперь они убиты горем. Мы знаем, что выступаем плохо и заслуживаем критики, но мы все еще можем совершить что-то особенное в этом сезоне» — добавил главный тренер манкунианцев.