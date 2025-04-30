Артета объяснил поражение «Арсенала» в полуфинале ЛЧ с «ПСЖ»

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил нападающий парижан Усман Дембеле с передачи форварда Хвичи Кварацхелии.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход матча.
«Мы действительно вложили много сил в эту игру. В начале матча, в течение первых 10−15 минут, нам было сложно найти наш ритм и достичь необходимого контроля. Мы не справлялись с отбором мяча в ключевых ситуациях, и это создало некоторые трудности для нашей команды. Тем не менее особых моментов не произошло, кроме гола в одном конкретном эпизоде. Именно такова планка соревнования. После этого момента, на мой взгляд, мы начали играть все более уверенно. Разочаровывает лишь то, что не удалось оформить ничью.
Сегодня я стал свидетелем игры двух сильных коллективов. Все решали детали: наши соперники проявили большую эффективность в атаке, и стоит отметить отличную игру их вратаря», — приводит слова специалиста BBC.
Ответная встреча между командами пройдет в Париже 7 мая.
Микель Артета
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти