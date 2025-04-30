Артета объяснил поражение «Арсенала» в полуфинале ЛЧ с «ПСЖ»

«Мы действительно вложили много сил в эту игру. В начале матча, в течение первых 10−15 минут, нам было сложно найти наш ритм и достичь необходимого контроля. Мы не справлялись с отбором мяча в ключевых ситуациях, и это создало некоторые трудности для нашей команды. Тем не менее особых моментов не произошло, кроме гола в одном конкретном эпизоде. Именно такова планка соревнования. После этого момента, на мой взгляд, мы начали играть все более уверенно. Разочаровывает лишь то, что не удалось оформить ничью.



Сегодня я стал свидетелем игры двух сильных коллективов. Все решали детали: наши соперники проявили большую эффективность в атаке, и стоит отметить отличную игру их вратаря», — приводит слова специалиста BBC.