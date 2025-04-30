Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» в ЛЧ

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил нападающий парижан Усман Дембеле с передачи форварда Хвичи Кварацхелии.
Главный тренер французского клуба Луис Энрике прокомментировал победу над канонирами.
«Эмоции в таких матчах находятся на высоком уровне, и поэтому сложно проводить анализ. Прекрасная атмосфера, но мы показали, какой командой являемся. Мы проявили командный дух. Это настоящее удовольствие иметь его в “ПСЖ”.
Мы пытались играть в своем стиле и забили гол в начале матча, который был важен для уверенности в себе. Иногда нам приходилось тяжело, но мы могли забить и второй гол», — приводит слова тренера парижан BBC.
Также Энрике поделился ожиданиями от ответной встречи ½ финала Лиги чемпионов.
«Второй матч будет очень сложным. Мы должны думать о том, как контролировать игру. Нам нужно играть дома с поддержкой болельщиков, и мы будем готовы. Результат дает нам небольшое преимущество. Нам предстоит мучиться, мы это знаем. Я думаю, что мы можем выйти в финал, но впереди еще одна игра», — добавил он.
Ответная встреча между командами пройдет в Париже 7 мая.
Микель Артета
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти