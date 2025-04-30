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Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» в ЛЧ

«ПСЖ» на выезде обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол в матче на 4-й минуте забил нападающий парижан Усман Дембеле с передачи форварда Хвичи Кварацхелии.

Главный тренер французского клуба Луис Энрике прокомментировал победу над канонирами.

«Эмоции в таких матчах находятся на высоком уровне, и поэтому сложно проводить анализ. Прекрасная атмосфера, но мы показали, какой командой являемся. Мы проявили командный дух. Это настоящее удовольствие иметь его в “ПСЖ”.

Мы пытались играть в своем стиле и забили гол в начале матча, который был важен для уверенности в себе. Иногда нам приходилось тяжело, но мы могли забить и второй гол», — приводит слова тренера парижан BBC.

Также Энрике поделился ожиданиями от ответной встречи ½ финала Лиги чемпионов.

«Второй матч будет очень сложным. Мы должны думать о том, как контролировать игру. Нам нужно играть дома с поддержкой болельщиков, и мы будем готовы. Результат дает нам небольшое преимущество. Нам предстоит мучиться, мы это знаем. Я думаю, что мы можем выйти в финал, но впереди еще одна игра», — добавил он.

Ответная встреча между командами пройдет в Париже 7 мая.

Арсенал
0:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
29.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти