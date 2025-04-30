Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» в ЛЧ

«Эмоции в таких матчах находятся на высоком уровне, и поэтому сложно проводить анализ. Прекрасная атмосфера, но мы показали, какой командой являемся. Мы проявили командный дух. Это настоящее удовольствие иметь его в “ПСЖ”.



Мы пытались играть в своем стиле и забили гол в начале матча, который был важен для уверенности в себе. Иногда нам приходилось тяжело, но мы могли забить и второй гол», — приводит слова тренера парижан BBC.