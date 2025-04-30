Кварацхелия опубликовал пост в честь победы над «Арсеналом» в ЛЧ

Напомним, «ПСЖ» приобрел Кварацхелию у «Наполи» в январе 2025 года за €70 млн. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.