Витинья отдал Доннарумме приз лучшему игроку матча с «Арсеналом»

«Мы хорошо защищались и хорошо атаковали. Мы сделали 26 точных передач до гола: это показывает нашу динамику и сильный коллектив. Для выхода в финал мы должны провести сильный матч в Париже. Доннарумма провел отличный матч, но ключевым моментом была команда. Мы могли бы забить больше, но мы рады победе со счетом 1:0 и сделаем все, что в наших силах, чтобы выйти в финал», — приводит слова Витиньи ВВС со ссылкой на Amazon Prime.