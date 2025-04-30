Витинья отдал Доннарумме приз лучшему игроку матча с «Арсеналом»

29 апреля в Лондоне состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 0:1. После игры португалец отдал свою награду голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, о чем он сообщил в социальных сетях, показав совместное фото.
«Настоящий MVP», — подписал под фото Витинья. Доннарумма сделал пять сейвов, что стало абсолютным рекордом для «ПСЖ» в стадии плей-офф Лиги чемпионов за все время сбора подробных статистических данных.
«Мы хорошо защищались и хорошо атаковали. Мы сделали 26 точных передач до гола: это показывает нашу динамику и сильный коллектив. Для выхода в финал мы должны провести сильный матч в Париже. Доннарумма провел отличный матч, но ключевым моментом была команда. Мы могли бы забить больше, но мы рады победе со счетом 1:0 и сделаем все, что в наших силах, чтобы выйти в финал», — приводит слова Витиньи ВВС со ссылкой на Amazon Prime.
Ответный матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится 7 мая в Париже.
Микель Артета
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти