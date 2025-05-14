Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА

«Это время в целом было таким, когда мы играли очень хорошо, каждый матч — огромное событие, команда была после чемпионского сезона плюс‑минус такая же. Находиться в этой команде было удовольствием. Начали весеннюю стадию еврокубков, а потом уже само как‑то все шло. Но все было непросто. Когда выходил на финальный матч, волнение немного было», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«С другой стороны, мне всегда нравилось играть при полных трибунах, наших было достаточно. Хорошее поле, хорошая команда, в которой ты играешь, и чувствуется, что соперник все равно слабее, мы были фаворитами. Все говорило о том, что можно сыграть в хороший футбол и победить. Что мы и сделали. Все заслуживают разделить успех. Пашка Погребняк много назабивал, Тимощук в центре всех грыз, Игорь Денисов, вратарь Слава Малафеев выручал с тем же “Марселем”, когда нужно было “на ноль” сыграть. Каждый внес лепту», — добавил экс-нападающий.
На пути к финалу сине-бело-голубые в матчах плей-офф обыграли испанский «Вильярреал» (1:0, 1:2), французский «Марсель» (1:3, 2:0), немецкие «Байер» (4:1, 0:1) и «Баварию» (1:1, 4:0).
Финал Кубка УЕФА 2008 года состоялся 14 мая 2008 года, на стадионе «Сити оф Манчестер». Победу подопечным Дика Адвоката принесли голы Игоря Денисова (72-я минута) и Константина Зырянова (90+2).