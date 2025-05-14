Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА

«С другой стороны, мне всегда нравилось играть при полных трибунах, наших было достаточно. Хорошее поле, хорошая команда, в которой ты играешь, и чувствуется, что соперник все равно слабее, мы были фаворитами. Все говорило о том, что можно сыграть в хороший футбол и победить. Что мы и сделали. Все заслуживают разделить успех. Пашка Погребняк много назабивал, Тимощук в центре всех грыз, Игорь Денисов, вратарь Слава Малафеев выручал с тем же “Марселем”, когда нужно было “на ноль” сыграть. Каждый внес лепту», — добавил экс-нападающий.