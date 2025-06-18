Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы

Пары второго раунда:
- «Лугано» (Швейцария) — «Пакш» (Венгрия) / «ЧФР» (Румыния).
- «Сабах» (Азербайджан) / «Целе» (Словения) — АЕК (Кипр) / «Партизан» (Сербия).
- «Левски» (Болгария) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Брага» (Португалия).
- «Баник» (Чехия) — «Легия» Варшава (Польша) / «Актобе» (Казахстан).
- «Андерлехт» (Бельгия) — «Спартак» Трнава (Словакия) / «Хэккен» (Швеция).
- «Шериф» (Молдова) / «Приштина» (Косово) — «Утрехт» (Нидерланды).
- «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хайберниан» (Шотландия).
- «Бешикташ» (Турция) — «Шахтер» (Украина) / «Ильвес» (Финляндия).
Сеяные команды выделены жирным. Встречи этого раунда состоятся 24 и 31 июля.