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Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26 состоялась 18 июня в Доме европейского футбола в Ньоне. Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 июля.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пары второго раунда:

  • «Лугано» (Швейцария) — «Пакш» (Венгрия) / «ЧФР» (Румыния).
  • «Сабах» (Азербайджан) / «Целе» (Словения) — АЕК (Кипр) / «Партизан» (Сербия).
  • «Левски» (Болгария) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Брага» (Португалия).
  • «Баник» (Чехия) — «Легия» Варшава (Польша) / «Актобе» (Казахстан).
  • «Андерлехт» (Бельгия) — «Спартак» Трнава (Словакия) / «Хэккен» (Швеция).
  • «Шериф» (Молдова) / «Приштина» (Косово) — «Утрехт» (Нидерланды).
  • «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хайберниан» (Шотландия).
  • «Бешикташ» (Турция) — «Шахтер» (Украина) / «Ильвес» (Финляндия).

Сеяные команды выделены жирным. Встречи этого раунда состоятся 24 и 31 июля.