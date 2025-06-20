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Оздоев: в Лиге чемпионов у «Зенита» не было бы никаких шансов

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев в интервью Sport24 заявил, что у клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Обыграл бы “Зенит” ПАОК? Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у “Зенита”, ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно! Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках — разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала еще очевиднее. Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против “Мальме”. И это совершенно не тот “Мальме”, который мы с “Зенитом” разрывали 4:0. Интенсивность на сумасшедшем уровне — там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто», — сказал Оздоев.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В сезоне-2021/22 «Зенит» занял третье место в лигочемпионской группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» и вышел в плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 финала уступил «Бетису» (0:0, 2:3).

В минувшем сезоне ПАОК занял третье место в чемпионате Греции, отстав от «Олимпиакоса» на 17 очков. В еврокубках клуб из Салоников добрался до 1/16 финала Лиги Европы, где уступил румынскому «ФКСБ» (1:2, 0:2).

Оздоев провел за ПАОК 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.