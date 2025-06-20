Оздоев: в Лиге чемпионов у «Зенита» не было бы никаких шансов

«Обыграл бы “Зенит” ПАОК? Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у “Зенита”, ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно! Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках — разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала еще очевиднее. Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против “Мальме”. И это совершенно не тот “Мальме”, который мы с “Зенитом” разрывали 4:0. Интенсивность на сумасшедшем уровне — там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто», — сказал Оздоев.