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Определились все пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился первый квалификационный раунд, который успешно преодолели 14 команд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

Во втором квалификационном раунде примут участие 30 клубов: 24 команды сыграют в пути чемпионов, еще шесть — в пути представителей лиг.

Путь чемпионов:

  • КуПС (Финляндия) — «Кайрат» (Казахстан)
  • «Шелбурн» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
  • «Ноа» (Армения) — «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Косово)
  • «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
  • РФШ (Латвия) — «Мальме» (Швеция)
  • «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» Киев (Украина)
  • «Шкендия» (Северная Македония) — ФКСБ (Румыния)
  • «Слован» (Братислава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
  • «Лех» (Польша) — «Брейдаблик» (Исландия)
  • «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария)

Путь представителей лиг:

  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Серветт» (Швейцария)
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция)
  • «Бранн» (Норвегия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Первые матчи второго квалификационного раунда пройдут 22—23 июля, ответные — 29—30 июля. Квалификация Лиги чемпионов завершится 27 августа. Жеребьевка общего этапа турнира состоится 28 августа.