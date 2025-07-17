Определились все пары второго отборочного раунда Лиги чемпионов

Во втором квалификационном раунде примут участие 30 клубов: 24 команды сыграют в пути чемпионов, еще шесть — в пути представителей лиг.
Путь чемпионов:
- КуПС (Финляндия) — «Кайрат» (Казахстан)
- «Шелбурн» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан)
- «Ноа» (Армения) — «Ференцварош» (Венгрия)
- «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Копенгаген» (Дания) — «Дрита» (Косово)
- «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
- РФШ (Латвия) — «Мальме» (Швеция)
- «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Динамо» Киев (Украина)
- «Шкендия» (Северная Македония) — ФКСБ (Румыния)
- «Слован» (Братислава, Словакия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
- «Лех» (Польша) — «Брейдаблик» (Исландия)
- «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария)
Путь представителей лиг:
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Серветт» (Швейцария)
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Панатинаикос» (Греция)
- «Бранн» (Норвегия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
Первые матчи второго квалификационного раунда пройдут