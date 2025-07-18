Игрок «Спартака»: мы могли выиграть Лигу Европы в 2022 году

«Когда я переходил в “Спартак”, должны были встречаться с “Лейпцигом” в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: “Вот они, еврокубки!” Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно — потому что тот “Спартак” мог выиграть Лигу Европы.



Ваноли сразу сделал на этом акцент. Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ. Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала. Кубок России в итоге взяли. А еврокубки… Кто знает, что было бы. Расскажу чисто о своих ощущениях. Я только перешел из “Крыльев” в “Спартак” и сразу почувствовал, что попал в другой мир. Сначала даже на тренировках было сложно — иной уровень, другие скорости. Да, в чемпионате шли не очень, но в Европе команда пошумела», — сказал Пруцев.