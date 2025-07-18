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Игрок «Спартака»: мы могли выиграть Лигу Европы в 2022 году

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев в интервью Sport24 заявил, что красно-белые в 2022 году могли выиграть Лигу Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Когда я переходил в “Спартак”, должны были встречаться с “Лейпцигом” в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: “Вот они, еврокубки!” Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно — потому что тот “Спартак” мог выиграть Лигу Европы.

Ваноли сразу сделал на этом акцент. Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ. Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала. Кубок России в итоге взяли. А еврокубки… Кто знает, что было бы. Расскажу чисто о своих ощущениях. Я только перешел из “Крыльев” в “Спартак” и сразу почувствовал, что попал в другой мир. Сначала даже на тренировках было сложно — иной уровень, другие скорости. Да, в чемпионате шли не очень, но в Европе команда пошумела», — сказал Пруцев.

В сезоне-2021/22 «Спартак» стал победителем группового этапа Лиги Европы, где его соперниками были «Наполи», «Лестер» и «Легия». Российский клуб вышел в ⅛ финала, где должен был сыграть с «Лейпцигом», но в итоге красно-белые были исключены из турнира из-за санкций УЕФА, введенных на фоне событий вокруг Украины.

Пруцев перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Крыльев Советов» за 1,5 млн евро. Он провел за красно-белых 111 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 13 голевых передач.