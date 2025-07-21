«Кайрат» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов
- РФШ (Латвия)/ «Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)/ «Дрита» (Косово);
- КуПС (Финляндия)/ «Кайрат» (Казахстан) — «Слован» Братислава (Словакия)/ «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
- «Лех» (Польша)/ «Брейдаблик» (Исландия) — «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар)/ «Црвена Звезда» (Сербия);
- «Риека» (Хорватия)/ «Лудогорец» (Болгария) — «Ноа» (Армения)/ «Ференцварош» (Венгрия);
- «Хамрун Спартанс» (Мальта)/ «Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр)/ «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
- «Шкендия» (Северная Македония)/ФКСБ (Румыния) — «Шелбурн» (Ирландия)/ «Карабах» (Азербайджан).
Путь лиг
- «Бранн» (Норвегия)/ «Зальцбург» (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия);
- «Рейнджерс» (Шотландия)/ «Панатинаикос» (Греция) — «Виктория Пльзень» (Чехия)/ «Серветт» (Швейцария);
- «Ницца» (Франция) — «Бенфика» (Португалия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Фенербахче» (Турция).
Первые матчи пройдут