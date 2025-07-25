Украина и Словения обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА

С февраля 2022 года российские команды, включая сборные, не допускаются к международным соревнованиям по решению ФИФА и УЕФА. С тех пор клубы Российской Премьер-лиги не играют в еврокубках, а сборная России под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.