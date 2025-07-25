Украина и Словения обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА

У российской ассоциации в рейтинге 18,299 балла. На 26-й и 27-й строчках теперь Словения и Украина, которые имеют 19,343 и 18,475 балла соответственно.
УЕФА начисляет России каждый год фиксированные 4,333 балла.
С февраля 2022 года российские команды, включая сборные, не допускаются к международным соревнованиям по решению ФИФА и УЕФА. С тех пор клубы Российской Премьер-лиги не играют в еврокубках, а сборная России под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.
Топ-10 обновленной таблицы коэффициентов УЕФА:
- Англия — 90,839.
- Италия — 80,946.
- Испания — 74,953
- Германия — 71,117,
- Франция — 65,177.
- Нидерланды — 58,116.
- Португалия — 52,766.
- Бельгия — 51,150.
- Турция — 41,000.
- Чехия — 37,600.