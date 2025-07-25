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Украина и Словения обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 28-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У российской ассоциации в рейтинге 18,299 балла. На 26-й и 27-й строчках теперь Словения и Украина, которые имеют 19,343 и 18,475 балла соответственно.

УЕФА начисляет России каждый год фиксированные 4,333 балла.

С февраля 2022 года российские команды, включая сборные, не допускаются к международным соревнованиям по решению ФИФА и УЕФА. С тех пор клубы Российской Премьер-лиги не играют в еврокубках, а сборная России под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.

Топ-10 обновленной таблицы коэффициентов УЕФА:

  1. Англия — 90,839.
  2. Италия — 80,946.
  3. Испания — 74,953
  4. Германия — 71,117,
  5. Франция — 65,177.
  6. Нидерланды — 58,116.
  7. Португалия — 52,766.
  8. Бельгия — 51,150.
  9. Турция — 41,000.
  10. Чехия — 37,600.