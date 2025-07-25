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«Партизан» ожидает реакции УЕФА на поведение украинских фанатов

24 июля «Партизан» на стадионе в польском Катовице обыграл украинскую «Александрию» со счетом 2:0 во время матча второго отборочного раунда Лиги конференций.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Болельщики украинского клуба скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА из-за недавнего участия «Партизана» в Братском кубке в Москве.

«Футбольный клуб “Партизан” привержен принципам спортивного поведения и честной игры во всех футбольных матчах. Наша позиция ясна и последовательна: мы считаем, что политике нет места на футбольных стадионах, не только потому что этого прямо требуют принципы УЕФА, но и в силу ценностей, которые мы представляем как клуб. Мы убеждены, что представители УЕФА осведомлены о неуместных кричалках фанатов на стадионе в Катовице, и верим, что они примут все необходимые меры в соответствии с действующими правилами и стандартами», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Партизана».

«Кроме того, мы знаем, что сеть FARE (организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе) постоянно сотрудничает с УЕФА и уже много лет борется со всеми негативными проявлениями на трибунах. Строгие и справедливые принципы, которых они придерживаются, известны нам и другим европейским клубам, и мы не сомневаемся, что они будут соблюдены и в этот раз. Мы сделаем все возможное, чтобы второй матч между двумя клубами в Белграде в следующий четверг прошел в честь спорта и футбола и в обстановке, подобающей соревнованиям, организованным УЕФА», — добавили представители «Партизана».

Ответная игра между «Партизаном» и «Александрией» пройдет в четверг, 31 июля. Команды сразятся на белградском стадионе «Партизан».

Александрия
0:2
Первый тайм: 0:0
Партизан
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stadion GKS Katowice
Главные тренеры
Владимир Шаран
Срджан Благоевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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