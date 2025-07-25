«Партизан» ожидает реакции УЕФА на поведение украинских фанатов

«Кроме того, мы знаем, что сеть FARE (организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе) постоянно сотрудничает с УЕФА и уже много лет борется со всеми негативными проявлениями на трибунах. Строгие и справедливые принципы, которых они придерживаются, известны нам и другим европейским клубам, и мы не сомневаемся, что они будут соблюдены и в этот раз. Мы сделаем все возможное, чтобы второй матч между двумя клубами в Белграде в следующий четверг прошел в честь спорта и футбола и в обстановке, подобающей соревнованиям, организованным УЕФА», — добавили представители «Партизана».