УЕФА оштрафовал «Александрию» за поведение болельщиков

24 июля «Партизан» на стадионе в польском Катовице обыграл украинскую «Александрию» со счетом 2:0 в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Болельщики украинского клуба скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА из-за недавнего участия «Партизана» в Братском кубке в Москве.
Из‑за поведения украинских болельщиков УЕФА оштрафовал «Александрию» на 20 тысяч евро. Также в течение следующих двух лет при повторном нарушении на клуб будет наложена санкция в виде частичного закрытия домашних трибун.
Ответная встреча Лиги конференций «Партизан» — «Александрия» прошла 31 июля в Белграде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. «Партизан» в третьем квалификационном раунде отборочного турнира Лиги конференций сыграет с шотландским «Хайбернианом». Игры состоятся 7 и 14 августа.
Срджан Благоевич
Владимир Шаран
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