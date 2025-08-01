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УЕФА оштрафовал «Александрию» за поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по вопросу поведения украинских фанатов во время матча с «Партизаном».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

24 июля «Партизан» на стадионе в польском Катовице обыграл украинскую «Александрию» со счетом 2:0 в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций. Болельщики украинского клуба скандировали оскорбления в адрес сербов и московского ЦСКА из-за недавнего участия «Партизана» в Братском кубке в Москве.

Из‑за поведения украинских болельщиков УЕФА оштрафовал «Александрию» на 20 тысяч евро. Также в течение следующих двух лет при повторном нарушении на клуб будет наложена санкция в виде частичного закрытия домашних трибун.

Ответная встреча Лиги конференций «Партизан» — «Александрия» прошла 31 июля в Белграде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. «Партизан» в третьем квалификационном раунде отборочного турнира Лиги конференций сыграет с шотландским «Хайбернианом». Игры состоятся 7 и 14 августа.

Партизан
4:0
Первый тайм: 0:0
Александрия
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
31.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
FK Partizan
Главные тренеры
Срджан Благоевич
Владимир Шаран
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