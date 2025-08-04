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Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Црвена Звезда"

В решающей стадии отбора примут участие 14 клубов: десять клубов пройдут через путь чемпионов, четыре клуба — через путь представителей лиг.

Первые матчи плей-офф квалификации состоятся 19—20 августа, ответные встречи пройдут 26—27 августа. Семь команд, прошедших данную стадию, станут участниками общего этапа Лиги чемпионов.

Путь чемпионов:

  • «Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Северная Македония) / «Карабах» (Азербайджан)
  • «Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо Киев» (Украина) / «Пафос» (Кипр)
  • «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
  • «Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия)
  • «Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг:

  • «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия)
  • «Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия)

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа.