Состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

В решающей стадии отбора примут участие 14 клубов: десять клубов пройдут через путь чемпионов, четыре клуба — через путь представителей лиг.
Первые матчи плей-офф квалификации состоятся
Путь чемпионов:
- «Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Северная Македония) / «Карабах» (Азербайджан)
- «Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо Киев» (Украина) / «Пафос» (Кипр)
- «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
- «Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия)
- «Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания)
Путь представителей лиг:
- «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия)
- «Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия)
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа.