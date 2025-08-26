Отбор в ЛЧ, предсезонка КХЛ, US Open: что смотреть сегодня

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф
Где смотреть: Okko
26 августа в рамках квалификации Лиги чемпионов пройдут три матча:
- «Кайрат» — «Селтик» в 19:45 мск
- «Штурм» — «Буде-Глимт» в 22:00 мск
- «Пафос» — «Црвена Pвезда» в 22:00 мск
«Селтик» регулярно участвует в основном раунде Лиги чемпионов, и казахстанский клуб может сотворить сенсацию, если обыграет соперника. Тем более, в первом матче в гостях уже добыта выгодная ничья. Шанс у «Кайрата» есть, вопрос лишь в том, сможет ли он им воспользоваться.
Австрийский «Штурм» в первом матче с «Буде-Глимт» был разгромлен со счетом 5:0. Шансы отыграться у «Штурма» мизерные. Смогут ли австрийцы хотя бы попытаться навязать борьбу и попробовать не пустить клуб российского вратаря Никиты Хайкина в общий раунд Лиги чемпионов?
«Пафос» впервые борется за место в Лиге чемпионов и уже смог на выезде обыграть ведущий клуб Сербии со счетом 2:1. Богатый еврокубковый опыт пока не помогает «Црвене Звезде».
Предсезонные турниры в КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск
Продолжаются предсезонные турниры КХЛ. 26 августа стартуют матчи в Магнитогорске. На день раньше успели начаться турниры в Челябинске и Санкт-Петербурге.
Мемориал имени Ивана Ромазана (предсезонный турнир)
- «Металлург» — «Салават Юлаев»
Начало — 17:00 мск
- «Лада» — «Амур»
Начало — 13:00 мск
Кубок губернатора Челябинской области (предсезонный турнир)
- «Трактор» — «Сочи»
Начало — 17:00 мск
- «Барыс» — «Магнитка»
Начало — 13: 00 мск
Турнир имени Николая Пучкова
- «Автомобилист» — «Ак Барс»
Начало — 17:00 мск
Первый круг US Open. Матчи россиян
Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров
Львиная доля российских теннисистов и теннисисток уже сыграла первый матч в Открытом чемпионате США. Преодолеть этот этап получилось почти у всех. Самым громким разочарованием стал проигрыш Даниила Медведева, который не проходит дальше стартового матча в третьем турнире «Большого шлема» подряд. 26 августа состоятся заключительные матчи первого круга:
Роман Сафиуллин встретится с французом Гаэлем Монфисом. В этом противостоянии россиянин выступает в качестве аутсайдера. Личных встреч у теннисистов еще не было. У Сафиуллина есть однозначный плюс — на харде теннисист играет неплохо. Если уж россиянин не сможет обыграть соперника, то, вероятно, окажет ему сопротивление.
Российские теннисистки сыграют три матча:
Екатерина Александрова против Анастасии Севастовой (Латвия), Диана Шнайдер с Лаурой Зигемунд (Германия), Анастасия Захарова против Элины Аванесян (Армения).
Особенно интересным станет матч Дианы Шнайдер, которая на днях стала победительницей турнира в Монтеррей на харде. А вот перед этим россиянка вылетела за пределы топ-20 мирового рейтинга из-за результатов на «мастерсах». Диану пока сложно назвать стабильным игроком и интересно, сможет ли она преодолеть первый круг, учитывая плотный график своих матчей.