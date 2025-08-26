Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.30
X
5.10
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.64
П2
9.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.92
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.77
П2
2.71

Отбор в ЛЧ, предсезонка КХЛ, US Open: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях вторника, 26 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф

Где смотреть: Okko

26 августа в рамках квалификации Лиги чемпионов пройдут три матча:

  • «Кайрат» — «Селтик» в 19:45 мск
  • «Штурм» — «Буде-Глимт» в 22:00 мск
  • «Пафос» — «Црвена Pвезда» в 22:00 мск

«Селтик» регулярно участвует в основном раунде Лиги чемпионов, и казахстанский клуб может сотворить сенсацию, если обыграет соперника. Тем более, в первом матче в гостях уже добыта выгодная ничья. Шанс у «Кайрата» есть, вопрос лишь в том, сможет ли он им воспользоваться.

Австрийский «Штурм» в первом матче с «Буде-Глимт» был разгромлен со счетом 5:0. Шансы отыграться у «Штурма» мизерные. Смогут ли австрийцы хотя бы попытаться навязать борьбу и попробовать не пустить клуб российского вратаря Никиты Хайкина в общий раунд Лиги чемпионов?

«Пафос» впервые борется за место в Лиге чемпионов и уже смог на выезде обыграть ведущий клуб Сербии со счетом 2:1. Богатый еврокубковый опыт пока не помогает «Црвене Звезде».

Предсезонные турниры в КХЛ

Где смотреть: Кинопоиск

Продолжаются предсезонные турниры КХЛ. 26 августа стартуют матчи в Магнитогорске. На день раньше успели начаться турниры в Челябинске и Санкт-Петербурге.

Мемориал имени Ивана Ромазана (предсезонный турнир)

  • «Металлург» — «Салават Юлаев»
    Начало — 17:00 мск
  • «Лада» — «Амур»
    Начало — 13:00 мск

Кубок губернатора Челябинской области (предсезонный турнир)

  • «Трактор» — «Сочи»
    Начало — 17:00 мск
  • «Барыс» — «Магнитка»
    Начало — 13: 00 мск

Турнир имени Николая Пучкова

  • «Автомобилист» — «Ак Барс»
    Начало — 17:00 мск

Первый круг US Open. Матчи россиян

Где смотреть: трансляции матчей на сайтах букмекеров

Львиная доля российских теннисистов и теннисисток уже сыграла первый матч в Открытом чемпионате США. Преодолеть этот этап получилось почти у всех. Самым громким разочарованием стал проигрыш Даниила Медведева, который не проходит дальше стартового матча в третьем турнире «Большого шлема» подряд. 26 августа состоятся заключительные матчи первого круга:

Роман Сафиуллин встретится с французом Гаэлем Монфисом. В этом противостоянии россиянин выступает в качестве аутсайдера. Личных встреч у теннисистов еще не было. У Сафиуллина есть однозначный плюс — на харде теннисист играет неплохо. Если уж россиянин не сможет обыграть соперника, то, вероятно, окажет ему сопротивление.

Российские теннисистки сыграют три матча:

Екатерина Александрова против Анастасии Севастовой (Латвия), Диана Шнайдер с Лаурой Зигемунд (Германия), Анастасия Захарова против Элины Аванесян (Армения).

Особенно интересным станет матч Дианы Шнайдер, которая на днях стала победительницей турнира в Монтеррей на харде. А вот перед этим россиянка вылетела за пределы топ-20 мирового рейтинга из-за результатов на «мастерсах». Диану пока сложно назвать стабильным игроком и интересно, сможет ли она преодолеть первый круг, учитывая плотный график своих матчей.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше