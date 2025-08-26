Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
«Нас там вынесут». Дзюба — о возвращении клубов в еврокубки

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба предсказал результаты российских клубов в еврокубках после возвращения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

— Как думаете, на что мы можем рассчитывать, на какие результаты, когда наши клубы вернут в еврокубки?

— Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Также 37-летний Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры.

— Почему вы говорите о завершении карьеры через год? Зачем, в вашем состоянии еще можно играть.

— Посмотрим. Я для себя так отмерил. Восстановление проходит на 2−3 дня дольше сейчас. Обычно раньше день-два хватало, — сказал футболист.

Артем Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. На его счету 30 матчей за клуб из Тольятти, в которых он забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Соглашение футболиста с «Акроном» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. Безвыигрышная серия тольяттинцев в чемпионате страны составляет четыре матча. В 7-м туре РПЛ «Акрон» на домашнем поле сыграет с калининградской «Балтикой».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Акрон
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
5
5
Угловые
1
10
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти