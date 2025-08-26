«Нас там вынесут». Дзюба — о возвращении клубов в еврокубки

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.
— Как думаете, на что мы можем рассчитывать, на какие результаты, когда наши клубы вернут в еврокубки?
— Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».
Также 37-летний Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры.
— Почему вы говорите о завершении карьеры через год? Зачем, в вашем состоянии еще можно играть.
— Посмотрим. Я для себя так отмерил. Восстановление проходит на 2−3 дня дольше сейчас. Обычно раньше день-два хватало, — сказал футболист.
Артем Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. На его счету 30 матчей за клуб из Тольятти, в которых он забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Соглашение футболиста с «Акроном» рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками. Безвыигрышная серия тольяттинцев в чемпионате страны составляет четыре матча. В 7-м туре РПЛ «Акрон» на домашнем поле сыграет с калининградской «Балтикой».
