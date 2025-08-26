«Нас там вынесут». Дзюба — о возвращении клубов в еврокубки

Артем Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. На его счету 30 матчей за клуб из Тольятти, в которых он забил 13 мячей и отдал девять голевых передач. Соглашение футболиста с «Акроном» рассчитано до лета 2026 года.