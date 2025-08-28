УЕФА перенес время начала финального матча Лиги чемпионов

Такое решение было принято для того, чтобы улучшить общее впечатление от игры для зрителей, команд и городов, где проводится финал. Решение способствует оптимизации логистики и операционной деятельности. Отмечается, что новое время начала матча совпадает с более доступным окном вещания. Это поможет финалу охватить более широкую аудиторию по всему миру.