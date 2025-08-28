УЕФА перенес время начала финального матча Лиги чемпионов

Сообщается, что финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на «Арене Пушкаш», начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ранее стартовый свисток решающего матча ЛЧ звучал в 21:00.
Такое решение было принято для того, чтобы улучшить общее впечатление от игры для зрителей, команд и городов, где проводится финал. Решение способствует оптимизации логистики и операционной деятельности. Отмечается, что новое время начала матча совпадает с более доступным окном вещания. Это поможет финалу охватить более широкую аудиторию по всему миру.
«Хотя начало матча в 21:00 хорошо подходит для матчей в середине недели, более раннее начало финала в субботу означает более раннее завершение матча — независимо от дополнительного времени или пенальти — и дает болельщикам возможность провести остаток вечера с друзьями и семьей, размышляя о лучшей игре сезона», — приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В прошлогоднем финале команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0.