Судья удалил диктора стадиона на матче Лиги конференций: видео

Румынский клуб «Университатя Крайова» обыграл «Истанбул Башакшехир» (3:1) в ответном матчей плей-офф квалификации Лиги конференций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В концовке матча произошел необычный эпизод — на 81-й минуте после третьего гола хозяев диктор стадиона имени Йона Облеменко выбежал на бровку поля, громко выкрикивая в микрофон фамилию автора забитого мяча. Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер показал диктору красную карточку и удалил его с поля.

Уходя, мужчина продолжил выкрикивать фамилию французского нападающего Стивена Нсимба, который забил последний мяч в этой встрече.

«Университатя Крайова» выиграла двухматчевое противостояние с общим счетом 5:2 и вышла в групповую стадию Лиги конференций. Румынский клуб впервые в своей истории успешно прошел еврокубковую квалификацию. В предыдущих отборочных раундах «Крайова» оказалась сильнее «Сараево» (4:0, 1:2) и «Спартака» из Трнавы (3:0, 3:4).

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в Монако сегодня, в 14:00 по московскому времени.

Университатя Кр
3:1
Первый тайм: 0:0
Истанбул Башакшехир
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф
28.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Stadionul Ion Oblemenco
Главные тренеры
Чагдаш Атан
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти