Судья удалил диктора стадиона на матче Лиги конференций: видео

В концовке матча произошел необычный эпизод — на 81-й минуте после третьего гола хозяев диктор стадиона имени Йона Облеменко выбежал на бровку поля, громко выкрикивая в микрофон фамилию автора забитого мяча. Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер показал диктору красную карточку и удалил его с поля.
Уходя, мужчина продолжил выкрикивать фамилию французского нападающего Стивена Нсимба, который забил последний мяч в этой встрече.
«Университатя Крайова» выиграла двухматчевое противостояние с общим счетом 5:2 и вышла в групповую стадию Лиги конференций. Румынский клуб впервые в своей истории успешно прошел еврокубковую квалификацию. В предыдущих отборочных раундах «Крайова» оказалась сильнее «Сараево» (4:0, 1:2) и «Спартака» из Трнавы (3:0, 3:4).
Жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в Монако сегодня, в 14:00 по московскому времени.
Чагдаш Атан
