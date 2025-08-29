Судья удалил диктора стадиона на матче Лиги конференций: видео

В концовке матча произошел необычный эпизод — на 81-й минуте после третьего гола хозяев диктор стадиона имени Йона Облеменко выбежал на бровку поля, громко выкрикивая в микрофон фамилию автора забитого мяча. Главный арбитр встречи Даниэль Шлагер показал диктору красную карточку и удалил его с поля.