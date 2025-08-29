Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.60
П2
3.10
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.26
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.38
П2
3.04
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.41
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.93
П2
4.30
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.97
П2
3.66

Объявлены итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка общего этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Жеребьевка Лиги конференций прошла полностью в цифровом формате с использованием автоматизированной технологии.

Словенский клуб «Целе», за который выступает россиянин Никита Иосифов, сыграет с польской «Легией», греческим АЕКом, ирландскими «Шэмрок Роверс» и «Шелбурном», хорватской «Риекой» и чешской «Сигмой».

Армянский «Ноа» с российским голкипером Алексеем Площадным встретится с «Легией», киевским «Динамо», «Риекой», шотландским «Абердином», «Сигмой» и румынской «Университатей».

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на арене «Ред Булл» в Лейпциге. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.

24-летний Никита Иосифов играет за «Целе» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 выступающий на позиции левого вингера россиянин провел за словенского чемпиона 14 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Ранее Иосифов играл «Локомотив-Казанку», вторую команду «Вильярреала», «Мирандес» и «Кастельон».