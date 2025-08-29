Объявлены итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций

Жеребьевка Лиги конференций прошла полностью в цифровом формате с использованием автоматизированной технологии.
Словенский клуб «Целе», за который выступает россиянин Никита Иосифов, сыграет с польской «Легией», греческим АЕКом, ирландскими «Шэмрок Роверс» и «Шелбурном», хорватской «Риекой» и чешской «Сигмой».
Армянский «Ноа» с российским голкипером Алексеем Площадным встретится с «Легией», киевским «Динамо», «Риекой», шотландским «Абердином», «Сигмой» и румынской «Университатей».
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая 2026 года на арене «Ред Булл» в Лейпциге. В прошлом сезоне трофей завоевал английский «Челси», разгромивший в финале испанский «Бетис» со счетом 4:1.
24-летний Никита Иосифов играет за «Целе» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 выступающий на позиции левого вингера россиянин провел за словенского чемпиона 14 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Ранее Иосифов играл «Локомотив-Казанку», вторую команду «Вильярреала», «Мирандес» и «Кастельон».