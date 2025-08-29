Объявлены итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций

24-летний Никита Иосифов играет за «Целе» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 выступающий на позиции левого вингера россиянин провел за словенского чемпиона 14 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи. Ранее Иосифов играл «Локомотив-Казанку», вторую команду «Вильярреала», «Мирандес» и «Кастельон».