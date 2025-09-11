Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.17
П2
2.68
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.00
П2
2.15
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году

Домашний стадион мадридского «Атлетико» примет финальный матч Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщает COPE.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

По информации источника, руководство УЕФА приняло окончательное решение, выбрав между двумя городами‑кандидатами. Ранее сообщалось, что на матч претендуют Мадрид и Баку.

Стадион в Мадриде «Рияд Эйр Метрополитано» — домашняя арена футбольного клуба «Атлетико». После реконструкции, завершенной в 2024 году, вместимость сооружения увеличилась до 70 692 мест.

Официально УЕФА объявит о месте проведения финала ЛЧ сегодня, 11 сентября, после очередного заседания Исполнительного комитета в Тиране совместно с главой организации Александером Чеферином.

Ранее суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы оцениваются в 20,4%. Шанс мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляет 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.

В пятерку фаворитов Лиги чемпионов также входят «Арсенал» (16%), «ПСЖ» (12,1%), «Манчестер Сити» и «Барселона» (оба — по 8,4%).

Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября. В первом туре «Ливерпуль» дома сыграет с мадридским «Атлетико».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.