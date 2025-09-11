Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году

Ранее суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы оцениваются в 20,4%. Шанс мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляет 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.