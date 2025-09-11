Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов в 2027 году

По информации источника, руководство УЕФА приняло окончательное решение, выбрав между двумя городами‑кандидатами. Ранее сообщалось, что на матч претендуют Мадрид и Баку.
Стадион в Мадриде «Рияд Эйр Метрополитано» — домашняя арена футбольного клуба «Атлетико». После реконструкции, завершенной в 2024 году, вместимость сооружения увеличилась до 70 692 мест.
Официально УЕФА объявит о месте проведения финала ЛЧ сегодня, 11 сентября, после очередного заседания Исполнительного комитета в Тиране совместно с главой организации Александером Чеферином.
Ранее суперкомпьютер Opta сделал прогноз на итоги предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Ливерпуль», чьи шансы оцениваются в 20,4%. Шанс мерсисайдского клуба выйти в финал Лиги чемпионов составляет 34%, в полуфинал — 51,5%, в четвертьфинал — 72,7%.
В пятерку фаворитов Лиги чемпионов также входят «Арсенал» (16%), «ПСЖ» (12,1%), «Манчестер Сити» и «Барселона» (оба — по 8,4%).
Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября. В первом туре «Ливерпуль» дома сыграет с мадридским «Атлетико».
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ», который в финале разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0.