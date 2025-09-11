Ричмонд
Симеоне устроил скандал с судьями УЕФА из-за пенальти Альвареса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, почему досрочно покинул встречу с представителями судейской комиссии УЕФА. Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Недавно делегация УЕФА во главе с бывшим арбитром Карлосом Веласко Карбальо посетила расположение «Атлетико», чтобы разъяснить команде новые трактовки правил. В частности, обсуждался вопрос о двойных касаниях мяча игроками при исполнении пенальти.

«Они объясняли новые правила. Показали видео с игроком, который касается мяча обеими ногами, и Веласко сказал, что правило с этого момента будет изменено. Я ответил ему: “Извините, почему вы не показываете наш эпизод? Вы у нас дома, хотя бы проявите уважение”. Я встал и ушел. Вот и все», — сказал Симеоне.

В прошлом сезоне «Атлетико» стал жертвой правила двойного касания во время послематчевой серии пенальти против «Реала» (1:0, пен. 2:4) в ⅛ финала Лиги чемпионов. Нападающий «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся при исполнении удара, однако мяч все равно оказался в воротах. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк зафиксировал двойное касание и не засчитал гол.

Инцидент с Альваресом привел к тому, что правило двойного касания было пересмотрено. С нынешнего сезона, если во время пенальти мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, удар следует повторить.