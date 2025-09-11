Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги Европы

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Астон Вилла», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 21,6%. Шансы бирмингемского клуба выйти в финал Лиги Европы составляют 35,2%, в полуфинал — 51,4%, в четвертьфинал — 71,9%.
В пятерку фаворитов турнира также входят «Рома» (12,8%), «Ноттингем Форест» (11,3%), «Лилль» (10,1%) и «Лион» (8,3%).
По мнению Opta, «Астон Вилла» с вероятностью 25% займет первое место в общем этапе Лиги Европы. Ожидается, что в восьми матчах команда Унаи Эмери наберет 17 очков.
Общий этап Лиги Европы стартует 24 сентября и завершится 30 января. В первом туре «Астон Вилла» дома сыграет с «Болоньей». Также бирмингемцам предстоит сыграть с «Фейеноордом», «Гоу Эхед Иглз», тель-авивским «Маккаби», «Янг Бойз», «Базелем», «Фенербахче» и «Зальцбургом».
Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», который в решающем матче обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).