Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги Европы

По версии аналитической модели главным претендентом на победу в турнире является «Астон Вилла», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 21,6%. Шансы бирмингемского клуба выйти в финал Лиги Европы составляют 35,2%, в полуфинал — 51,4%, в четвертьфинал — 71,9%.