Источник: новым главным тренером «Бенфики» станет Моуринью

По информации источника, лиссабонский клуб возглавит Жозе Моуриньо. Стороны ведут активные переговоры, при этом 62-летний специалист хочет как можно скорее приступить к работе.
Минувшей ночью «Бенфика» отправила в отставку главного тренера Бруну Лажи после сенсационного домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го туре общего этапа Лиги чемпионов.
Последним местом работы Моуриньо был «Фенербахче», который он покинул в августе этого года после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Ранее португальский специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».
Примечательно, что самостоятельную тренерскую карьеру Моуриньо начинал в «Бенфике» в 2000 году, но из-за конфликта с руководством покинул клуб всего после деcяти матчей.
Ожидается, что Моуриньо будет представлен в качестве нового главного тренера «Бенфики» в ближайшие несколько дней.
После четырех туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков. В субботу, 20 сентября, лиссабонский клуб на выезде сыграет с АВС. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Бруну Лаже
Гурбан Гурбанов
Энцо Барренечеа
(Георгий Судаков)
6′
Вангелис Павлидис
(Георгий Судаков)
16′
Леандру Андраде
(Камило Дуран)
30′
Камило Дуран
(Марко Янкович)
48′
Алексей Кащук
(Абделла Зубир)
86′
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
10
Георгий Судаков
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
8
Фредрик Эурснес
70′
9
Франьо Иванович
21
Андреас Шельдеруп
70′
25
Джанлука Престианни
14
Вангелис Павлидис
79′
18
Леандру Баррейру
20
Ричард Риос
79′
39
Энрике Араужу
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
10
Абделла Зубир
20
Кади Боржес
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
77′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
66′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
90′
22
Муса Гурбанлы
8
Марко Янкович
77′
21
Алексей Кащук
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти