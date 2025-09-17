Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.85
П2
1.87
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Олимпиакос П
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Славия Пр
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.01
П2
3.92
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.50
П2
7.70
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.18
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.40
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.23
П2
7.20

Источник: новым главным тренером «Бенфики» станет Моуринью

«Бенфика» определилась с новым главным тренером команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, лиссабонский клуб возглавит Жозе Моуриньо. Стороны ведут активные переговоры, при этом 62-летний специалист хочет как можно скорее приступить к работе.

Минувшей ночью «Бенфика» отправила в отставку главного тренера Бруну Лажи после сенсационного домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в матче 1-го туре общего этапа Лиги чемпионов.

Последним местом работы Моуриньо был «Фенербахче», который он покинул в августе этого года после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Ранее португальский специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».

Примечательно, что самостоятельную тренерскую карьеру Моуриньо начинал в «Бенфике» в 2000 году, но из-за конфликта с руководством покинул клуб всего после деcяти матчей.

Ожидается, что Моуриньо будет представлен в качестве нового главного тренера «Бенфики» в ближайшие несколько дней.

После четырех туров «Бенфика» занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры, отставая от лидирующего «Порту» на пять очков. В субботу, 20 сентября, лиссабонский клуб на выезде сыграет с АВС. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Бенфика
2:3
Первый тайм: 2:1
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну Лаже
Гурбан Гурбанов
Голы
Бенфика
Энцо Барренечеа
(Георгий Судаков)
6′
Вангелис Павлидис
(Георгий Судаков)
16′
Карабах
Леандру Андраде
(Камило Дуран)
30′
Камило Дуран
(Марко Янкович)
48′
Алексей Кащук
(Абделла Зубир)
86′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
10
Георгий Судаков
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
8
Фредрик Эурснес
70′
9
Франьо Иванович
21
Андреас Шельдеруп
70′
25
Джанлука Престианни
14
Вангелис Павлидис
79′
18
Леандру Баррейру
20
Ричард Риос
79′
39
Энрике Араужу
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
10
Абделла Зубир
20
Кади Боржес
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
77′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
66′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
90′
22
Муса Гурбанлы
8
Марко Янкович
77′
21
Алексей Кащук
Статистика
Бенфика
Карабах
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
3
5
Угловые
8
3
Фолы
11
6
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти