Суперкомпьютер: шансы «Кайрата» на выход в четвертьфинал ЛЧ равны нулю

«Кайрат» 18 сентября стартует в Лиге чемпионов матчем с другим португальским клубом «Спортингом» на выезде. 30 сентября казахстанская команда примет мадридский «Реал», 21 октября сыграет дома с кипрским «Пафосом», 5 ноября встретится в гостях с миланским «Интером», 26 ноября сыграет дома с «Копенгагеном», 9 декабря проведет матч в Греции с «Олимпиакосом», 20 января примет «Брюгге», а 28 января завершит общий этап матчем в Лондоне с «Арсеналом».