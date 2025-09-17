Ричмонд
Суперкомпьютер: шансы «Кайрата» на выход в четвертьфинал ЛЧ равны нулю

Статистическое агентство Opta представило прогноз о шансах команд на выход в ¼ финала Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Суперкомпьютер Opta назвал «Кайрат» единственным участником общего раунда Лиги чемпионов, у которого нет абсолютно никаких шансов на проход в четвертьфинал. У азербайджанского «Карабаха», который вчера сенсационно обыграл на выезде «Бенфику» они равняются 0,3%, а у «Кайрата» — 0%.

«Кайрат» 18 сентября стартует в Лиге чемпионов матчем с другим португальским клубом «Спортингом» на выезде. 30 сентября казахстанская команда примет мадридский «Реал», 21 октября сыграет дома с кипрским «Пафосом», 5 ноября встретится в гостях с миланским «Интером», 26 ноября сыграет дома с «Копенгагеном», 9 декабря проведет матч в Греции с «Олимпиакосом», 20 января примет «Брюгге», а 28 января завершит общий этап матчем в Лондоне с «Арсеналом».

Напомним, что восемь лучших команд общего этапа ЛЧ выходят напрямую в ⅛ финала, а еще 16 разыграют это право друг с другом в раунде плей-офф.

«Кайрат» прежде никогда не попадал в групповой раунд Лиги чемпионов. В квалификации чемпион Казахстана прошел словенскую «Олимпию», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».

Рейтинг Opta возглавили «Ливерпуль» (71,1%), «Арсенал» (67,6%) и «ПСЖ» (57,2%). Наименьшие шансы на четвертьфинал ЛЧ предсказали «Пафосу» (2,1%), «Карабаху» (0,3%) и «Кайрату» (0%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0. В составе парижан голами отличились Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими и Сенни Маюлу.

Финальный матч Лиги чемпионов нового сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на «Арене Пушкаш».

