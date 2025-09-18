Матч «Ньюкасл» — «Барселона» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ньюкасл» вернулся в Лигу чемпионов через год после предыдущего выступления благодаря пятому месту в АПЛ прошлого сезона. Предыдущеее возвращение «сорок» в главный клубный турнир континента было более громким — сейчас от команды Эдди Хау, пожалуй, многого не ждут. Летняя трансферная кампания для «северян» вышла суматошной с оттенком скандальности. Виной тому история с лучшим нападающим Александером Исаком, который фактически вынудил клуб продать себя в «Ливерпуль». За шведа выручены огромные деньги, часть которых потрачена на немца Вольтемаде из «Штутгарта», который даже уже успел забить дебютный гол, но эта рокировка была вынужденной. Чемпионат «Ньюкасл» начал неровно и пока занимает 10-е место в таблице АПЛ после четырех туров, хотя, судя по игре, рассчитывает подняться выше.
У «Барселоны» в новом сезоне пока особых проблем не видно: еще бы поскорее вернуться на «Камп Ноу», открытие которого после реконструкции все откладывается, и все будет совсем хорошо. Есть и плохие новости: например, травма Ламина Ямаля, но и без него, судя по разгрому «Валенсии» со счетом 6:0, у каталонцев предостаточно исполнителей, чтобы ехать на север Англии за победой. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу, но не уверены в том, что гости непременно победят. Коэффициент на победу «Барселоны» достаточно велик — 2.27, возможно, потому что матч предстоит провести на стаидионе соперника. Шансы «Ньюкасла» оценили в 3,10, а ничья идет с коэффициентом 3,80. Гораздо меньше сомнений в том, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,50, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,60.