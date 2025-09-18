Матч «Ньюкасл» — «Барселона» 18 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ньюкасл» вернулся в Лигу чемпионов через год после предыдущего выступления благодаря пятому месту в АПЛ прошлого сезона. Предыдущеее возвращение «сорок» в главный клубный турнир континента было более громким — сейчас от команды Эдди Хау, пожалуй, многого не ждут. Летняя трансферная кампания для «северян» вышла суматошной с оттенком скандальности. Виной тому история с лучшим нападающим Александером Исаком, который фактически вынудил клуб продать себя в «Ливерпуль». За шведа выручены огромные деньги, часть которых потрачена на немца Вольтемаде из «Штутгарта», который даже уже успел забить дебютный гол, но эта рокировка была вынужденной. Чемпионат «Ньюкасл» начал неровно и пока занимает 10-е место в таблице АПЛ после четырех туров, хотя, судя по игре, рассчитывает подняться выше.