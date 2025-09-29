Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.66
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Тренер «Кайрата» назвал игроков «Реала», которых бы взял в команду

Главный тренет казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, кого из игроков, выступавших за мадридский «Реал», взял бы себе в команду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, завтра 30 сентября, «Кайрат» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

— Если бы за всю историю «Реала» можно было взять их игрока, кого бы выбрали?

— Взял бы Зидана, — приводит слова Уразбахтина «Чемпионат».

Также Уразбахтин рассказал о настрое на матч с «королекским» клубом.

"Мы не будем заранее выходить обреченными. Будем навязывать свою игру. Должны выходить смелыми и навязывать борьбу.

Понятно, что у такого клуба, как «Реал», не так много недостатков. Анализируя, мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать — наш вопрос. Сейчас я не могу вам сказать. Это секрет (улыбается). Завтра посмотрите! Прекрасно понимаем, что будет сложно", — добавил наставник клуба из Казахстана.

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проиграл лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:4. «Реал» одержал победу над «Марселем» (2:1).

«Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. «Реал» является рекордменом по числу побед в самом престижном европейском клубном турнире (15).