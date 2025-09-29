Тренер «Кайрата» назвал игроков «Реала», которых бы взял в команду

Напомним, завтра 30 сентября, «Кайрат» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
— Если бы за всю историю «Реала» можно было взять их игрока, кого бы выбрали?
— Взял бы Зидана, — приводит слова Уразбахтина «Чемпионат».
Также Уразбахтин рассказал о настрое на матч с «королекским» клубом.
"Мы не будем заранее выходить обреченными. Будем навязывать свою игру. Должны выходить смелыми и навязывать борьбу.
Понятно, что у такого клуба, как «Реал», не так много недостатков. Анализируя, мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать — наш вопрос. Сейчас я не могу вам сказать. Это секрет (улыбается). Завтра посмотрите! Прекрасно понимаем, что будет сложно", — добавил наставник клуба из Казахстана.
В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» проиграл лиссабонскому «Спортингу» со счетом 1:4. «Реал» одержал победу над «Марселем» (2:1).
«Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. «Реал» является рекордменом по числу побед в самом престижном европейском клубном турнире (15).