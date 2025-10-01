Аршавин назвал ключевой момент матча «Кайрата» и «Реала» в ЛЧ

Напомним, «Реал» на выезде обыграл «Кайрат» со счетом 5:0. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе (25-я, 52-я и 74-я минуты), еще по голу забили Эдуард Камавинга (83) и Браим Диас (90+3).
— Кто провалил матч?
— Провала такого не было. Но первая ошибка стоила гола, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила «Кайрату», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Fonbet.
«“Кайрат” старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, все-таки свершилось. Начало было за “Кайратом”, а потом “Реал” освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игроки “Кайрата” уставали.
Вот такое резюме, но праздник все равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион", — добавил Аршавин.
Матч с «Реалом» стал первой домашней встречей для «Кайрата» в Лиге чемпионов.
«Кайрат» занимает последнее, 36-е место, в турнирной таблице Лиги чемпионов без набранных очков. В следующем туре команда Рафаэля Уразбахтина на своем поле примет кипрский «Пафос».
Рафаэль Уразбахтин
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
25′
Килиан Мбаппе
(Тибо Куртуа)
52′
Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
74′
Эдуардо Камавинга
(Родригу)
83′
Браим Диас
(Гонсало Гарсия)
90+3′
82
Шерхан Калмурза
3
Луиш Мата
24
Александр Мрынский
14
Александр Мартынович
80
Егор Сорокин
4
Дамир Касабулат
20
Еркин Тапалов
64′
17
Олжас Байбек
55
Валерий Громыко
48′
80′
10
Георгий Зария
15
Офри Арад
55′
64′
33
Юг Станоев
7
Габриэль Коста Жоржиньо
64′
26
Эдмилсон
9
Дастан Сатпаев
80′
99
Рикардиньо
1
Тибо Куртуа
17
Рауль Асенсио
20
Франсиско Гарсия
24
Дин Хейсен
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
30
Франко Мастантуоно
70′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
70′
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
80′
5
Джуд Беллингем
15
Арда Гюлер
80′
6
Эдуардо Камавинга
10
Килиан Мбаппе
81′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти