Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.60
П2
1.52
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.45
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.53
П2
2.38
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.75
П2
1.93
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.02
П2
4.72
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.83
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.73
X
5.41
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.64
П2
4.15
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.48
П2
3.27

Осимхен установил рекорд Лиги чемпионов среди нигерийских игроков

Турецкий «Галатасарай» обыграл английский «Ливерпуль» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, встреча между клубами прошла на домашнем поле «Галатасарая». В составе победителей единственный мяч на счету форварда Виктора Осимхена (16-я минута, с пенальти).

Для 26-летнего нападающего этом мяч стал 10-м в Лиге чемпионов. Осимхен — первый нигерийский игрок, забивший за три разные команды в ЛЧ — «Лилль», «Наполи» и «Галатасарай».

«Галатасарай» 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 3 очками. В следующем туре турецкий клуб на домашнет поле примет норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным в составе. Ранее «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ (2:2).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.


Галатасарай
1:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
30.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
RAMS Park
Главные тренеры
Окан Бурук
Арне Слот
Голы
Галатасарай
Виктор Осимхен
16′
Составы команд
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
88′
90
Уилфрид Синго
4
Исмаил Якобс
76′
99
Марио Лемина
36′
34
Лукас Торрейра
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
61′
20
Илкай Гюндоган
75′
8
Габриэл Сара
45
Виктор Осимхен
71′
7
Роланд Шоллои
11
Юнус Акгюн
71′
9
Мауро Икарди
76′
53
Барыш Йылмаз
85′
17
Эрен Элмали
Ливерпуль
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
17
Кертис Джонс
90+1′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
1
Алиссон
56′
25
Георгий Мамардашвили
30
Джереми Фримпонг
62′
12
Конор Брэдли
73′
38
Райан Гравенберх
45+3′
62′
9
Александер Исак
22
Юго Экитике
68′
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
62′
11
Мохамед Салах
Статистика
Галатасарай
Ливерпуль
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
4
3
Угловые
3
7
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти