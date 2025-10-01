Осимхен установил рекорд Лиги чемпионов среди нигерийских игроков

Напомним, встреча между клубами прошла на домашнем поле «Галатасарая». В составе победителей единственный мяч на счету форварда Виктора Осимхена (16-я минута, с пенальти).
Для 26-летнего нападающего этом мяч стал 10-м в Лиге чемпионов. Осимхен — первый нигерийский игрок, забивший за три разные команды в ЛЧ — «Лилль», «Наполи» и «Галатасарай».
«Галатасарай» 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 3 очками. В следующем туре турецкий клуб на домашнет поле примет норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным в составе. Ранее «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ (2:2).
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
