Матчи ЛЧ, начало 6-го тура Кубка России и стартовая игра Рублева: что посмотреть сегодня

Махачкалинское «Динамо» подошло к кубковому матчу после двух поражений подряд в РПЛ. Сначала команда проиграла «Балтике» на выезде со счетом 2:0. С аналогичным счетом на домашнем поле «Динамо» уступило «Краснодару». При этом, за пять сыгранных матчей в Кубке России у махачкалинского клуба не было ни одного поражения: три победы и две ничьи. С 13 набранными баллами «Динамо» досрочно отобралось в раунд плей-офф. Со «Спартаком» команда в первом круге сыграла вничью, но обошла москвичей в серии пенальти.