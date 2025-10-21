Матчи ЛЧ, начало 6-го тура Кубка России и стартовая игра Рублева: что посмотреть сегодня

Кубок России. 6-й тур
Где смотреть: Матч ТВ, Матч Премьер.
Расписание матчей 21 октября:
- «Динамо» Махачкала — «Спартак» в 18:00 мск
- ЦСКА — «Акрон» в 20:30 мск
Махачкалинское «Динамо» подошло к кубковому матчу после двух поражений подряд в РПЛ. Сначала команда проиграла «Балтике» на выезде со счетом 2:0. С аналогичным счетом на домашнем поле «Динамо» уступило «Краснодару». При этом, за пять сыгранных матчей в Кубке России у махачкалинского клуба не было ни одного поражения: три победы и две ничьи. С 13 набранными баллами «Динамо» досрочно отобралось в раунд плей-офф. Со «Спартаком» команда в первом круге сыграла вничью, но обошла москвичей в серии пенальти.
Московский «Спартак» в конце сентября сделал серию из трех побед подряд, но два октябрьских матча принесли поражение от ЦСКА (2:3) и ничью с «Ростовом». В Кубке России подопечные Деяна Станковича находятся при этом на втором месте в группе с 10 набранными баллами.
ЦСКА в предыдущем матче в РПЛ потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:3 и сместился с первой строчки на третью. В Кубке России москвичи в трех из пяти матчей сыграл вничью. С 10 набранными баллами команда первая в группе D.
«Акрон» накануне кубкового матча вырвался из стыковой зоны, обыграв «Пари НН». В Кубке России тольяттинцы проигрывают третью строчку в группе «Балтике» по дополнительным показателям. Победа в предстоящем матче, по данным спортивных СМИ и букмекеров, для «Акрона» маловероятна. ЦСКА дважды уже обыгрывал соперников в этом году.
Лига Чемпионов. 3-й тур
Где смотреть: Okko Спорт.
21 октября пройдут девять матчей тура Лиги Чемпионов. Расписание выглядит так:
- «Кайрат» — «Пафос» в 19:45 мск
- «Барселона» — «Олимпиакос» в 19:45 мск
- «Эйндохвен» — «Наполи» в 22:00 мск
- «Арсенал» — «Атлетико» М в 22:00 мск
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Бенфика» в 22:00 мск
- «Вильярреал» — «Манчестер Сити» в 22:00 мск
- «Юнион» — «Интер» М в 22:00 мск
- «Байер» — ПСЖ в 22:00 мск
- «Копенгаген» — «Боруссия» Д в 22:00 мск
«Арсенал» в АПЛ воспользовался спадом «Ливерпуля» и после восьми туров возглавил турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — 3 очка. На отрезке из восьми последних матчей «Арсенал» одержал победу в шести. В Лиге Чемпионов подопечные Микеля Артеты обыграли и «Атлетик» и «Олимпиакос» с одинаковым счетом 2:0. С шестью очками «Арсенал» на пятом месте таблицы.
«Атлетико» не отличается стабильностью. Команда провалила старт Ла Лиги, но позже одержала победу над серьезными соперниками: «Вильярреал», мадридский «Реал». Пока после девяти туров «Атлетико» располагается на четвертом месте. Отстает клуб от лидирующего «Реала» на восемь очков.
Матчи КХЛ. «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс»
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
21 октября состоятся четыре матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
- «Адмирал» — «Северсталь» в 12:30 мск
- «Сибирь» — «Металлург» в 15:30 мск
- «Салават Юлаев» — «Трактор» в 17:00 мск
- «Спартак» — «Шанхай Дрэгонс» в 19:30 мск
Московский «Спартак» в предыдущем матче обыграл «Адмирал» (4:3). Это третья победа команды в четырех последних матчах. На домашнем льду подопечные Алексея Жамнова входят в число самых надежных. Кроме того, они одни из лидеров по реализации большинства в КХЛ, а вот игра в овертайме оставляет желать лучшего. Ни одной победы за пять попыток. На Западе клуб в кубковой восьмерке.
«Шанхай Дрэгонс» в прошлом матче уступил московскому «Динамо» в серии буллитов и прервал тем самым серию из трех побед. По игре на выезде клуб из Шанхая один из худших в сезоне. Он также самый слабый в отборе шайбы и имеет низкий показатель бросковой активности. В гостях подопечные Жерара Галлана одни из самых дисциплинированных (60 минут штрафа). Более того, при игре в большинстве у команды одна из лучших реализаций большинства (25%). На Западе клуб в тройке лидеров.
АТР в Вене. Кэмерон Норри — Андрей Рублев
Где смотреть: Онлайн-трансляции букмекерских контор, Okko Спорт.
Кэмерон Норри сыграл в Китае четыре матча, где проиграл трижды. Победа была только одна, в Шанхае, над Казо. После успешного исхода Норри в двух сетах уступил американцу Тьену. Британец совершил три эйса при одной двойной ошибке, выиграл 71% очков на первой подаче и 19% на второй.
Андрей Рублев в трех китайских турнирах уступил в стартовых матчах. Последним его соперником был японец Нисиоке. За игру Рублев совершил два эйса, не допустил двойных ошибок, выигпал 78% очков на первой подаче и 37% на второй.